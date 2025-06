Assainissement du cadre de vie: l’expertise ghanéenne bientôt au Burkina Faso

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu en audience ce mardi 24 juin 2025 une délégation du groupe ghanéen Jospong Group of Companies (JGC), conduite par son président exécutif, Dr Joseph Siaw Agyepong, en présence du ministre burkinabè en charge de l’Environnement, Roger Baro et de l’ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le colonel-major David Kabré. Cette rencontre marque une avancée significative dans la concrétisation d’un projet majeur d’implantation d’une usine de traitement des déchets au Burkina Faso.

Né des échanges entre les autorités burkinabè et ghanéennes, notamment à l’occasion de la visite officielle du Président ghanéen au Burkina Faso le 10 mars dernier, ce projet s’inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud visant à promouvoir le développement durable et à créer des emplois.

Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans le secteur de la gestion des déchets, le Groupe Jospong, présent dans 24 pays africains, propose de mettre à profit les technologies et modèles éprouvés au Ghana pour répondre aux défis environnementaux du Burkina Faso.

« Nous sommes dans une logique de promotion de l’expertise interne, africaine » a déclaré le Premier ministre pour saluer cette initiative porteuse d’espoir, tant pour l’emploi des jeunes que pour la lutte contre l’insalubrité. Il a réaffirmé l’engagement du Gouvernement à accompagner et soutenir les investisseurs qui contribuent au développement du pays.

De son côté, Dr Joseph Siaw Agyepong a exprimé sa confiance dans la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, notamment son ambition de stimuler la création d’emplois et de promouvoir un Burkina Faso prospère. Il a annoncé la signature imminente d’un mémorandum d’entente avec le ministère en charge de l’Environnement, étape clé avant le lancement des travaux d’infrastructure.

Dans une démarche inclusive, le groupe Jospong prévoit de former des jeunes Burkinabè au Ghana afin qu’ils puissent gérer localement l’usine et les services associés. « Nous ne comptons pas importer des travailleurs ghanéens pour le Burkina Faso. Nous allons former des jeunes Burkinabè qui prendront en charge la gestion des déchets dans leur pays », a précisé Dr Agyepong.

Ce partenariat témoigne de la volonté commune des deux pays de renforcer leur coopération à travers des projets concrets et durables, tout en apportant des solutions innovantes aux enjeux environnementaux du Burkina Faso.

𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞