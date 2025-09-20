Arrivée à New-York du Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo pour la 80e Assemblée générale des Nations-Unies

Ouagadougou, (AIB)-Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Monsieur Rimtalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO, est arrivé dans la soirée du samedi 20 septembre 2025 à New York pour prendre part aux travaux de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il a été accueilli par l’Ambassadeur du Burkina Faso aux États-Unis, Son Excellence le Général de Brigade Kassoum Coulibaly, en compagnie de collaborateurs et des membres de la diaspora.

Placée sous le thème « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », cette session offrira aux pays membres de l’ONU un cadre d’échanges et de réflexion sur les défis cruciaux de l’heure. Les débats généraux se tiendront du 23 au 29 septembre 2025. À cette tribune internationale, le Chef du Gouvernement délivrera la Déclaration du Burkina Faso, le samedi 27 septembre 2025.

En marge de cette intervention cruciale, l’agenda du Premier ministre prévoit des réunions de haut niveau sur des enjeux mondiaux tels que la sécurité, le climat, la gouvernance inclusive et le développement durable. La délégation burkinabè prendra également part à des sommets et forums thématiques consacrés à la santé, à l’éducation, à la recherche, à l’agro-industrie, à l’énergie verte et à la philanthropie.

Le séjour du Chef du Gouvernement sera aussi marqué par des concertations avec ses homologues de l’Alliance des États du Sahel (AES) ainsi que par des échanges avec la communauté burkinabè vivant aux États-Unis, traduisant l’importance accordée à la diplomatie de proximité et à l’implication de la diaspora dans le développement national.

