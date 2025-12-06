BURKINA-BOULKIEMDE-DEVELOPPEMENT-CADRE-CONCERTATION

3e CCP/Boulkiemdé : les acteurs passent en revue les actions de développement

Koudougou, 4 déc. 2025 (AIB) – La troisième session du cadre de concertation provincial du Boulkiemdé s’est tenue ce jeudi à Koudougou, sous la présidence du haut-commissaire de la province, Mme Salimata Ouedraogo/Sanou, a constaté l’AIB.

Ce cadre de concertation s’est tenu en présence des membres statutaires notamment le secrétaire général provincial, M. Félix Ouédraogo, les responsables administratifs, les représentants des coutumiers et religieux ainsi que les partenaires techniques et financiers.

En ouvrant les travaux, le haut-Commissaire a salué la forte mobilisation des acteurs malgré des agendas chargés. Elle a indiqué que cette session vise à faire le point sur les actions engagées dans la province, tirer les enseignements nécessaires et définir les perspectives pour 2026. Il a exprimé sa gratitude au programme RESI-2P et à l’ensemble des partenaires pour leur appui constant.

Trois communications ont retenu l’attention des participants : la présentation des activités du programme RESI-2P, la situation sanitaire, avec un accent sur les décès maternels et périnatals ; le bilan et les perspectives en matière d’infrastructures et de désenclavement.

Le représentant du programme RESI-2P, M. Zakaria Zongo, a rappelé que le projet intervient dans neuf communes du Boulkiemdé. En 2026, environ 290 hectares de bas-fonds et 30 hectares de périmètres maraîchers équipés seront aménagés. Le programme prévoit également d’appuyer 125 micro-projets individuels et 10 collectifs, tout en maintenant une approche inclusive intégrant femmes, jeunes et personnes vivant avec un handicap.

Sur le plan sanitaire, le médecin-chef du district de Nanoro, Dr Raymond Gbangou, a révélé que l’hémorragie demeure la première cause de décès maternels, tandis que les souffrances fœtales constituent la principale cause des décès périnatals. Il a appelé à une meilleure communication des agents de santé et à l’implication des leaders communautaires pour encourager les femmes à consulter tôt.

Pour ce qui est des infrastructures, des actions d’entretien routier, d’aménagement de pistes rurales et d’études pour de futurs travaux ont été présentées par la direction provinciale, qui note toutefois plusieurs défis : insuffisance de ressources, incivisme des populations et contre-performance de certaines entreprises.

À l’issue des échanges jugés riches, les participants ont formulé plusieurs recommandations dont l’implication accrue des communes, la prise en compte des personnes vivant avec un handicap et le plaidoyer pour l’acquisition d’ambulances.

Clôturant la session, le Secrétaire général provincial a salué l’engagement des acteurs tout en souhaitant un bon retour à tous les participants.

Agence d’information du Burkina

