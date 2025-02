29e édition du FESPACO : Faire du cinéma le reflet de l’identité africaine

29e édition du FESPACO : Faire du cinéma le reflet de l’identité africaine

(Ouagadougou, 23 février 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et son homologue de la République du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss DEBY ITNO ont donné ce samedi après-midi, le clap d’ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Le Tchad est le pays invité d’honneur de cette édition de la biennale du cinéma africain.

Dans le discours de lancement de la semaine du 7e art africain du Président du Faso, lu par le ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement, Gilbert Pingwendé OUEDRAOGO, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a traduit sa « profonde reconnaissance » et sa « grande satisfaction » au Président de la République, Chef de l’État du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss DEBY ITNO et à la forte délégation tchadienne dont la présence effective honore notre pays.

Le Tchad est présent à Ouagadougou avec une délégation de plus de 200 membres constituée d’artistes, de professionnels de cinéma et d’officiels. Le ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi TEGUIL a exprimé « l’immense fierté, la profonde émotion et l’infinie gratitude » du peuple tchadien et du Maréchal Mahamat Idriss DEBY ITNO au peuple burkinabè et au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Cinéma africain, un atout pour la défense de souveraineté culturelle

La 29ᵉ édition du FESPACO qui s’est ouverte ce 22 février est placée sous le thème « Cinémas d’Afrique et identités culturelles ». Pour le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, ce thème interpelle et invite à une réflexion profonde sur notre identité en tant que peuple africain.

« À travers le cinéma, l’Afrique réaffirme sa singularité sociale, son authenticité culturelle et sa part d’humanité dans l’univers de la création et de l’innovation », indique le Chef de l’État. A cet effet, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ invite à la production de films qui relatent nos réalités et qui éclairent et guident notre marche en avant vers un avenir radieux.

« Nos pays sont résolument engagés pour la prise en main de leur destin et cela passe par la culture », souligne le ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi TEGUIL. Il note à cet effet, l’engagement collectif des présidents TRAORÉ et DEBY à apporter leur contribution pour façonner la culture africaine et défendre la souveraineté́ culturelle.

Pour cette 29e édition de la biennale du cinéma africain, ce sont 235 films de 48 pays d’Afrique et des Caraïbes qui ont été retenus pour la compétition officielle.

Le Chef de l’État burkinabè a, à l’occasion de la cérémonie de lancement du FESPACO, rendu hommage au cinéaste malien Souleymane CISSÉ décédé le 19 février dernier à Bamako, alors qu’il était attendu à Ouagadougou pour présider le jury officiel du prestigieux prix Etalon d’or de Yennenga.

Direction de la communication de la Présidence du Faso