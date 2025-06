Burkina-Médias-Nuit-Galian-Récompenses

28e édition des GALIAN : Liradan Philippe Ada dédie son trophée aux forces combattantes du Burkina Faso

Ouagadougou, 14 juin 2025 (AIB) -Lauréat du Super Galian de la Nuit des Galian, Liradan Philippe Ada, journaliste à la RTB Télé, a livré ce vendredi, un témoignage poignant, soulignant le caractère collectif de sa victoire et rendant hommage aux forces combattantes, héros du pays.

Avec une moyenne remarquable de 17,2/20, il est reparti avec un trophée, une attestation, une enveloppe de 3 millions de FCFA, ainsi qu’une villa d’une valeur estimée à 18 millions de FCFA offerte par le groupe Kastor Africa, et un bon d’assurance de Sunu Assurances.

Dans son discours, Liradan Philippe Ada a dédié sa consécration « aux forces combattantes qui se battent et se sacrifient pour que notre pays reste debout », ainsi qu’aux victimes tombées lors des opérations militaires.

Philippe Ada a remporté ce prestigieux prix grâce à deux grands reportages réalisés au cœur des opérations militaires.

Il s’agit du grand reportage :« Grand Ouest, le tournant décisif », relatant une opération d’envergure ayant permis de reconquérir plusieurs villages et de réinstaller les populations déplacées.

Et le grand reportage « Le ravitaillement des villes de l’Est », Où, en tant que journaliste, il a survécu à une embuscade lors d’une mission à haut risque.

« Une journée au front change votre vision de la vie. On prend conscience des sacrifices des soldats. Ce prix est le fruit de leur bravoure et de leur accueil chaleureux sur le terrain », a confié le lauréat, saluant ainsi le travail des commandants des Bataillons d’intervention rapides (BIR) et le capitaine Watao du BIR7.

Il a également exprimé sa gratitude envers son épouse pour son soutien inébranlable malgré le stress lié à ses reportages sur le terrain, et envers ses collègues de la RTB Télé, qu’il considère comme une seconde famille.

M. Ada a rendu grâce à Dieu et lui a témoigné sa profonde reconnaissance parce qu’il considère que le seigneur est son protecteur.

« Si je suis devant vous aujourd’hui, vivant, c’est grâce à Lui. »

Au total 25 prix officiels et plus de 24 prix spéciaux ont été décernés au cours de cette 28e Nuit des Galian avec les éditions Sidwaya et la RTB qui se sont taillé la part du lion.

La Nuit des Galian met en lumière le travail fabuleux des hommes de médias qui, à travers leurs œuvres, traitent des sujets sensibles, des sujets d’intérêt national et qui contribuent à éduquer, informer et sensibiliser l’opinion publique.

Agence d’information du Burkina

BBP/BO/OS