Balé : Des jeunes assainissent des services publics de Bagassi

Bagassi, le 24 sept. 2025 (AIB) – Les membres de l’Association des jeunes solidaires pour le progrès (AJSP), appuyés par la brigade verte de la mairie, ont organisé samedi une journée de salubrité dans les locaux du Centre de santé et de promotion social (CSPS) et de l’Inspection de l’éducation de base de la commune de Bagassi.

Le CSPS de Bagassi et le service de l’Inspection de l’éducation sont les deux sites qui ont bénéficié de cette action citoyenne. À l’Inspection, les travaux ont porté à la fois sur l’assainissement de la cour et sur le nettoyage minutieux de l’intérieur des bureaux. Balais, brouettes et houes en main, les jeunes ont redonné un cadre propre et accueillant à cet espace administratif.

À la demande du chef de la Circonscription d’éducation de base (CCEB), l’activité a été élargie à une opération de reboisement. Pour cela, les membres de l’AJSP ont bénéficié de l’appui technique du service de l’Environnement, qui a encadré la mise en terre de plusieurs plants dans l’enceinte de l’institution.

Selon le président de l’association, à travers cette action, les membres de l’AJSP veulent associer la propreté à la protection de l’environnement. Pour lui, ces initiatives citoyennes doivent être encouragées et multipliées afin d’améliorer le cadre de vie dans la commune.

La mairie, en mettant la brigade verte à disposition, a salué la mobilisation de la jeunesse. Pour sa part, le CCEB a exprimé sa satisfaction et encouragé la continuité de telles initiatives.

Dans une ambiance conviviale, les participants ont clôturé la journée avec le sentiment d’avoir accompli un geste utile pour la communauté.

Agence d’Information du Burkina

JY/bak