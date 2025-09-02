Burkina-Nakambé-Santé-Passation-Charges-Direction-Régionale

Nakambé/Passation de charges : Dr Lendé Tougri, nouveau directeur régional de la Santé et de l’Hygiène publique

Tenkodogo, 1er sept. 2025 (AIB)- Le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a présidé, lundi, dans la salle de réunion du gouvernorat à Tenkodogo, la cérémonie de passation de charges entre le directeur régional de la Santé sortant, Dr Issa Guiré, et son successeur, Dr Lendé Tougri. La rencontre a été placée sous le signe de la continuité et du renforcement des acquis dans le domaine sanitaire.

Le Nouveau directeur régional en charge de la Santé de la région du Nakambé, Dr Lendé Tougri, a rendu hommage à l’ensemble du personnel de santé, aux autorités administratives, coutumières et religieuses, aux forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement.

« Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’engagement collectif et la résilience des acteurs à tous les niveaux », a-t-il affirmé, avant de dédier sa nomination au poste de Coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT) à ses collaborateurs directs.

Dr Lendé Tougri Il a par ailleurs exprimé sa gratitude au ministère de la Santé et promis de travailler avec abnégation pour consolider les acquis, relever les défis persistants et impulser une nouvelle dynamique au système sanitaire régional. Il est médecin spécialiste en santé publique, de la catégorie P, 1re classe et 5e échelon.

Dans son intervention, le directeur régional sorti, Dr Issa Guiré, a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne au cours des quatre années passées à la tête de la direction régionale de la Santé et de l’Hygiène publique du Nakambé.

Il a rappelé les principaux axes de son mandat, notamment le renforcement du système de santé, la lutte contre les épidémies, la prise en charge des personnes déplacées internes, la promotion de la santé communautaire ainsi que l’organisation de trois éditions de la « Nuit de la santé communautaire ».

Le Gouverneur a félicité Dr Tougri pour sa nomination et l’a exhorté à poursuivre les efforts entrepris par son prédécesseur. Il a insisté sur l’importance d’une gestion concertée et inclusive, en synergie avec les districts sanitaires, le Centre hospitalier régional (CHR), les services déconcentrés et les acteurs communautaires afin d’améliorer durablement l’accès aux soins de qualité.

Cette cérémonie de passation, qui a mobilisé les corps constitués, les partenaires, les ONG et les représentants des associations communautaires, a marqué un moment fort dans la vie institutionnelle de la région sanitaire du Nakambé.

Elle traduit la volonté des autorités sanitaires de garantir la continuité du service public et d’assurer aux populations une meilleure prise en charge, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et humanitaires.

