Koosin/Communication : Après une année de rupture, le réseau Orange BF rétabli à Madouba

Madouba, 29 août 2025 (AIB)- La commune rurale de Madouba dans la province de la Koosin, privée du réseau Orange BF avec le 4G depuis septembre 2024 a été recouverte dans l’après-midi du 29 août 2025 pour le bonheur de la population. Le réseau était indisponible dans la commune à cause d’actes terroristes.

Cette nouvelle vient soulager la population de la zone qui était désenclavée et dépendait beaucoup des réseaux téléphoniques du Mali.

En effet, Madouba est une commune rurale de la province de la koosin, ladite province est frontalière du Mali au nord et à l’ouest, de la province des Banwa au sud, de la province du Mouhoun au sud-est, de la province du Nayala à l’est et de la province du Sourou au nord-est.

Et grâce au courage et à la détermination des forces combattantes, le réseau est rétabli à Madouba et cela ira crescendo jusqu’à la victoire finale.

Agence d’information du Burkina

ID/AC/bbp