Burkina-Russie-Coopération-Vols-Directs

Le Burkina Faso et la Russie discutent du lancement des vols directs

Ouagadougou, 27 août 2025 (AIB) – Le Burkina Faso et la Russie examinent la possibilité d’ouvrir une liaison aérienne directe entre les deux pays. C’est ce qu’a déclaré à TASS l’ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Aristide Tapsoba, en marge du forum Technoprom-2025 à Novossibirsk.

« Je dirais que nous avons déjà une compagnie russe qui souhaite lancer une liaison directe entre Ouagadougou et Moscou, entre les capitales du Mali et du Niger et Moscou. Cette question est actuellement discutée. Cela nous permettra de développer le tourisme au Burkina Faso ainsi qu’en Russie », a-t-il indiqué en réponse à une question à ce sujet.

Le diplomate a également évoqué le développement des relations entre Ouagadougou et Moscou dans les domaines du tourisme et de la culture. « En ce qui concerne le développement du tourisme en Russie, en octobre, notre délégation de plus de 500 personnes se rendra à Saint-Pétersbourg pour travailler dans les secteurs du tourisme et de l’économie. Depuis le début de l’année, nous avons accueilli plus de 500 Russes, pas seulement venus à des fins touristiques : nous organisons à Ouagadougou le Festival du cinéma et de la télévision des pays africains, où des Russes étaient présents. Un orchestre symphonique russe est également venu participer au festival. Et actuellement, l’orchestre présidentiel du Burkina Faso se trouve ici, à Moscou. Les relations ont donc déjà commencé, et je crois qu’elles vont se développer », a souligné l’ambassadeur.

Agence d’information du Burkina

DNK/ata