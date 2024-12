Burkina : Dr Konkobo propose un cuiseur solaire biomasse pour réduire la consommation du bois de chauffe

Burkina : Dr Konkobo propose un cuiseur solaire biomasse pour réduire la consommation du bois de chauffe

Ouagadougou, 20 déc. 2024 (AIB) – Pour l’obtention du grade de Docteur de l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Illiyassé Konkobo, a soutenu jeudi sa thèse sur le thème : « Etude numérique et expérimentale d’un cuiseur hybride solaire/biomasse en contexte climatique sahélien ».

Défendant sa thèse de doctorat, l’impétrant Illiyassé Konkobo, suggère de recourir à un cuiseur hybride solaire biomasse comme alternative à l’utilisation du bois de chauffe dans le contexte sahélien.Pour Dr Konkoba le cuiseur hybride solaire biomasse est accessible et est construit à partir de matériaux locaux, permettant de protéger l’environnement par la réduction de la consommation du bois de chauffe.

Ils utilisent une ressource gratuite et abondante à savoir l’énergie solaire, a-t-il ajouté. Dans ce sens, il a auprès des institutions et des ménages.Les travaux ont été jugé satisfaisant par le jury qui lui a décerné le grade de docteur de l’université Joseph KI Zerbo, mention physique appliquée, spécialité énergétique/thermique avec la mention très honorable.

A en croire le spécialiste en énergie thermique, qui promis de travailler à la vulgarisation du dispositif, les cuiseurs hybrides solaire-biomasse présente des avantages sociaux, économiques et environnementaux.Dr Konkobo a soutenu que les combustibles comme le bois ou le charbon contribuent à la déforestation et aux émissions de gaz à effet de serre alors que les cuiseurs permettent de réduire la consommation de biomasse, diminue les dépenses des ménages et la pression sur les ressources naturelles.

Compte tenu de son accessibilité, ce dispositif constitue une opportunité pour les couches vulnérables notamment les populations déplacées qui n’ont pas toujours accès aux combustibles traditionnels comme le gaz, le charbon ou le bois, a expliqué le scientifique. Les cantines scolaires peuvent également profiter de cette technologie pour réduire leurs dépenses et libérer des fonds pour d’autres besoins éducatifs, a-t-il mentionné.

Il contribue en outre à l’amélioration de la santé à travers la réduction des maladies respiratoires et à l’hygiène alimentaire.De son avis, les cuiseurs hybrides permettent également de profiter pleinement de l’énergie solaire très favorable au Burkina Faso tout en garantissant un fonctionnement en continu à travers l’utilisation de la biomasse par temps nuageux ou la nuit. Léger, ces cuiseurs sont aussi portables et simples à utiliser, ce qui les rend particulièrement adaptés aux contextes d’urgence ou aux usages collectifs comme dans les écoles, s’est-il réjoui.Le jury était présidé par M. Martial Zoungrana, professeur titulaire, université Joseph Ki-Zerbo et composé de M. Ababacar Thiam, maitre de conférence, université Alioune Diop de Bambey, Sénégal, (rapporteur), de M. Boureima Dianda, maitre de recherche, IRSAT/CNRST, Burkina Faso (rapporteur), de M. Thierry S. Maurice Ky, maitre de conférence, université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso (examinateur) et M. Tizane Daho, professeur titulaire, université Joseph Ki-Zerbo, Burkina Faso, (Directeur de thèse). Agence d’information du Burkina

