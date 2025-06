๐—–๐—˜๐—ฃ_๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ : ๐—ข๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถรจ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ๐—ป๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฒ ร ๐—น’รฉ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—•๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ยซย ๐—”ย ยป ๐—ฑ๐—ฎ๐—ป๐˜€ ๐—น๐—ฒ๐˜€ ๐—›๐—ฎ๐˜‚๐˜๐˜€-๐—•๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ป๐˜€

(๐—•๐—ฎ๐—บ๐—ฎ, ๐—น๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฑ๐—ถ ๐Ÿฏ ๐—ท๐˜‚๐—ถ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ). ๐—ฆ๐—ถ๐˜๐˜‚รฉ๐—ฒ ร ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—ธ๐—ถ๐—น๐—ผ๐—บรจ๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—•๐—ผ๐—ฏ๐—ผ-๐——๐—ถ๐—ผ๐˜‚๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€๐—ผ, ๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—•๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐˜รฉ ๐—ฐ๐—ฒ ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป ๐—น๐—ฒ ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜ ๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ๐—น ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ รฉ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‚๐˜ƒ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฑ๐˜‚ ๐—–๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜ ๐—ฑโ€™ร‰๐˜๐˜‚๐—ฑ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฃ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฎ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€ (๐—–๐—˜๐—ฃ), ๐˜€๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ, ร ๐—นโ€™รฉ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—•๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ยซย ๐—”ย ยป, ๐—ฐ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ’๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป๐˜ ๐—ฑ๐˜‚ ๐—ท๐˜‚๐—ฟ๐˜† ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—พ๐˜‚๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—–๐—˜๐—• ๐—ฑ๐—ฒ ๐—•๐—ฎ๐—บ๐—ฎ ๐—ปยฐ๐Ÿญ.

La cรฉrรฉmonie a รฉtรฉ prรฉsidรฉe par Madame Mariama KONATร‰_GNANOU, Gouverneure de la rรฉgion des Hauts-Bassins, en prรฉsence de M. Soilliou KARANTAO, Directeur rรฉgional de lโ€™ร‰ducation Prรฉscolaire, Primaire et Non Formelle des Hauts-Bassins, et de M. Raoul TUINA, Directeur provincial de lโ€™ร‰ducation du Houet.

Pour cette session 2025, la rรฉgion des Hauts-Bassins compte 49 375 candidats inscrits, dont 26 551 filles et 22 824 garรงons, rรฉpartis dans 76 jurys et 255 centres de composition.

Accompagnรฉe dโ€™une forte dรฉlรฉgation, Madame la Gouverneure a effectuรฉ une visite dans les salles de composition pour encourager les candidats et leur prodiguer des conseils avisรฉs. Elle les a exhortรฉs ร aborder les รฉpreuves avec sรฉrรฉnitรฉ, sans panique ni crainte, et ร mettre en pratique les enseignements reรงus au cours de lโ€™annรฉe scolaire. Elle a conclu en souhaitant un taux de rรฉussite de 100 % pour tous les candidats de la rรฉgion.

La premiรจre enveloppe, contenant lโ€™รฉpreuve de rรฉdaction, a รฉtรฉ ouverte par la premiรจre autoritรฉ rรฉgionale, marquant le top dรฉpart des รฉpreuves รฉcrites. Les candidats composeront pendant trois jours les รฉpreuves รฉcrites, orales et sportives sur toute lโ€™รฉtendue du territoire national.

ยซ Je profite de votre micro pour adresser mes fรฉlicitations ร lโ€™ensemble des enseignants et encadreurs qui, tout au long de lโ€™annรฉe scolaire, se sont investis avec abnรฉgation pour transmettre le savoir aux enfants, dans des conditions parfois difficiles ยป, a dรฉclarรฉ Madame la Gouverneure ร la presse.

Elle a รฉgalement saluรฉ le courage des parents dโ€™รฉlรจves, les invitant ร soutenir leurs enfants en ces moments souvent รฉprouvants que sont les examens. Elle a enfin souhaitรฉ que la session se dรฉroule normalement, sans incident majeur.

Selon M. Soilliou KARANTAO, Directeur rรฉgional chargรฉ de lโ€™ร‰ducation Prรฉscolaire, Primaire et Non Formelle des Hauts-Bassins, toutes les dispositions organisationnelles et matรฉrielles sont en place. Toutefois, un incident a รฉtรฉ enregistrรฉ ร deux semaines de lโ€™examen, en effet, le vent a emportรฉ la toiture dโ€™un centre dโ€™examen. Des dispositions ont immรฉdiatement รฉtรฉ prises pour relocaliser ce centre, permettant ainsi la tenue normale des compositions.

En prรฉlude au lancement des รฉpreuves, une montรฉe des couleurs nationales sโ€™est tenue dรจs 7h00 dans le centre d’examen de Bama ยซย Aย ยป, en prรฉsence des autoritรฉs administratives et รฉducatives. Par ailleurs, il faut souligner que Madame le Gouverneur a saisi cette occasion pour visiter une รฉcole en construction dans ce centre d’examen.

Bonne chance ร tous les candidats !

#SCTIC_DREPPNF_HBS

Agence d’Information du Burkinaย