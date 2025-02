๐๐š๐ซ๐ญ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐š๐ญ ๐ฉ๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ-๐ฉ๐ซ๐ข๐ฏรฉ: ๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ฆ๐ฆ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐ญ๐ข๐ž๐ง๐ญ ๐ฌ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐ขรจ๐ซ๐ž ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐š๐ข๐ซ๐ž ๐๐ž ๐ฅ’๐š๐ง๐งรฉ๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a prรฉsidรฉ, ce jeudi 27 fรฉvrier 2025, la premiรจre session ordinaire de l’annรฉe 2025 de la Commission de Partenariat Public-Privรฉ (PPP). Cette session a permis ร la Commission d’adopter le rapport sur l’รฉtat de mise en ล“uvre du programme PPP de l’annรฉe 2024 et de valider l’avant-programme de partenariat public-privรฉ 2025.

Dans son discours dโ€™ouverture, le Chef du Gouvernement a rappelรฉ que les secteurs stratรฉgiques tels que les transports, lโ€™รฉnergie, les amรฉnagements hydro-agricoles et les industries nรฉcessitent des investissements colossaux, qui ne peuvent รชtre entiรจrement financรฉs ni par lโ€™ร‰tat ni par les partenaires traditionnels. Face ร ces dรฉfis, le recours au partenariat public-privรฉ sโ€™impose comme une alternative efficace pour mobiliser des ressources supplรฉmentaires et impulser une croissance forte, rรฉsiliente et inclusive.

Le programme 2025 du PPP, soumis ร validation lors de cette session, comprend 25 projets prioritaires, issus de 10 dรฉpartements ministรฉriels, pour un montant global de plus de 6 000 milliards de francs CFA. Parmi ces projets, 11 proviennent dโ€™offres spontanรฉes des promoteurs privรฉs, illustrant lโ€™engagement du secteur privรฉ ร jouer sa partition pour le dรฉveloppement du pays.

Le Premier ministre a rรฉaffirmรฉ la volontรฉ du Gouvernement de mieux exploiter lโ€™approche PPP pour rรฉduire la pauvretรฉ et les inรฉgalitรฉs sociales. Pour ce faire, un travail de toilettage a รฉtรฉ recommandรฉ pour ne retenir dans le rรฉpertoire que les projets qui remplissent les conditions dโ€™un Partenariat Public-Privรฉ. Les diffรฉrents ministรจres porteurs de projets ont รฉtรฉ instruits de privilรฉgier les PPP impliquant des investisseurs rรฉellement engagรฉs et solvables. Ils devront รฉgalement mettre en place, en leur sein, des cellules PPP ; mutualiser et exploiter les compรฉtences internes de lโ€™administration afin de rรฉaliser les diffรฉrentes รฉtudes nรฉcessaires ร la mise en ล“uvre des contrats PPP.

Conformรฉment aux orientations du Prรฉsident du Faso, le PPP est inscrit dans la stratรฉgie de mobilisation des ressources pour financer les piliers du Plan dโ€™action pour la stabilisation et le dรฉveloppement (PASD). Lโ€™accent est mis sur lโ€™accรฉlรฉration de la mise en ล“uvre des politiques publiques, notamment pour la rรฉinstallation des populations dรฉplacรฉes, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au sein de lโ€™administration publique, ainsi que la rรฉallocation des ressources vers des projets ร impact structurant, plutรดt que des dรฉpenses routiniรจres.

Lโ€™avant-programme validรฉ au terme de cette session sera soumis ร lโ€™Assemblรฉe gรฉnรฉrale du Conseil prรฉsidentiel d’orientation et de suivi (CPOS), marquant ainsi une รฉtape clรฉ dans la concrรฉtisation des projets PPP retenus.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž