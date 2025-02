FESPACO 2025 : Le film Kanaval de l’Haïtien Henri Pardo appelle au brassage des peuples

Ouagadougou, 27 fév. 2025 (AIB) – Le réalisateur haïtien Henri Pardo, à travers son film Kanaval, projeté jeudi dans le cadre de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), appelle au brassage des peuples.

Le film Kanaval a été projeté ce jeudi 27 février 2025 au Centre national des arts, du spectacle et de l’audiovisuel de Ouagadougou (CENASA), en présence de nombreux cinéphiles, majoritairement des élèves.

« C’est l’histoire d’un petit garçon appelé Rico, arraché de son île et déposé sur une étrange planète appelée Canada. C’est une histoire d’adaptation, de rencontre, d’exil, etc. », a confié le réalisateur haïtien Henri Pardo, au terme de la projection.

Pour lui, ce long métrage de fiction de 122 minutes aborde également la question du brassage des peuples en Haïti, au Canada et dans le monde, tout en expliquant aux enfants ce qui se passe dans leur environnement.

Selon M. Pardo, Kanaval célèbre l’histoire d’Haïti, en évoquant dès le début du film la révolution de 1791, lorsque des Africains, notamment des esclaves, ont décidé de « descendre des montagnes » pour se libérer.

Le réalisateur haïtien a précisé que cette révolution a conduit à la création de la première nation noire libre du monde.

Il a également expliqué que le film met en scène d’anciens rois et généraux, des personnages imaginaires ainsi que des mères guerrières, véritables piliers de la société haïtienne.

À l’écouter, les trois langues du film – le créole, le français et le québécois – servent de moyens de communication entre les différents personnages.

« Kanaval fait honneur à l’histoire d’Haïti, une histoire qui est aussi imprégnée d’histoire africaine, ce qui prouve que nous travaillons ensemble », a fait remarquer Henri Pardo.

En rappel, Kanaval a remporté le Prix du public Air Canada au Festival de films Cinémania et a reçu une mention honorable du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto.

Agence d’information du Burkina

NO/ata