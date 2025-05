𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐧 𝐃𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐄𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐭 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 (𝐃𝐄𝐆𝐂)

๐ ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ž๐ง ๐ƒ๐ซ๐จ๐ข๐ญ ๐๐ž ๐ฅ’๐„๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ž๐ญ ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐‚๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž (๐ƒ๐„๐†๐‚)

Face ร lโ€™urgence รฉcologique et aux dรฉfis du changement climatique, il devient essentiel de renforcer les capacitรฉs juridiques et stratรฉgiques des acteurs du dรฉveloppement, des ONG, des collectivitรฉs, des juristes et des agents publics.

๐Ÿ”Ž ๐Ž๐›๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐Ÿ

Renforcer les compรฉtences des participants pour comprendre, appliquer et dรฉfendre les normes juridiques environnementales et climatiques aux niveaux national, rรฉgional et international.

๐Ÿ“Œ ๐€๐ฎ ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐ž (9 modules clรฉs) :

๐Œ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž ๐Ÿ : ๐ ๐จ๐ง๐๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐๐ฎ ๐๐ซ๐จ๐ข๐ญ ๐๐ž ๐ฅ’๐ž๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ

– ร‰volution historique du droit environnemental

– Principes fondamentaux (principe de prรฉcaution, pollueur-payeur, etc.)

– Principales conventions internationales (CCNUCC, Convention sur la biodiversitรฉ, etc.)

– Dรฉclarations et soft law environnementales

๐Œ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž ๐Ÿ : ๐‚๐š๐๐ซ๐ž๐ฌ ๐œ๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฎ๐ฑ

– Accord de Paris : obligations et mรฉcanismes

– Contributions dรฉterminรฉes au niveau national (CDN)

– Mรฉcanismes de transparence et de responsabilitรฉ

– Financement climatique international

๐Œ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž ๐Ÿ‘ : ๐ƒ๐ซ๐จ๐ข๐ญ ๐ž๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐ซ๐žฬ๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐ž๐ง ๐€๐Ÿ๐ซ๐ข๐ช๐ฎ๐ž

– Cadre normatif de l’Union Africaine

– Mรฉcanismes de la CEDEAO relatifs ร l’environnement et au climat

– Convergences et divergences des approches nationales en Afrique de l’Ouest

– ร‰tudes de cas de litiges environnementaux rรฉgionaux

๐Œ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž ๐Ÿ’ : ๐ƒ๐ซ๐จ๐ข๐ญ ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐๐ž ๐ฅ’๐ž๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ž๐ญ ๐๐ฎ ๐œ๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ญ

– Analyse comparative des lรฉgislations environnementales nationales

– Institutions et autoritรฉs environnementales

– Mรฉcanismes d’application et d’exรฉcution

– ร‰tudes de cas pratiques de conformitรฉ et de non-conformitรฉ

๐Œ๐Ž๐ƒ๐”๐‹๐„ ๐Ÿ“ : ๐†๐จ๐ฎ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ง๐œ๐ž ๐ž๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ž ๐ž๐ญ ๐œ๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž

– Dรฉfinition et piliers de la gouvernance environnementale

– Approches participatives et rรดle des parties prenantes

– Redd+ et mรฉcanismes de marchรฉ carbone

– Enjeux de transparence, redevabilitรฉ et justice climatique

๐Œ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž ๐Ÿ” : ๐ƒ๐ซ๐จ๐ข๐ญ๐ฌ ๐ก๐ฎ๐ฆ๐š๐ข๐ง๐ฌ ๐ž๐ญ ๐ฃ๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐ž ๐œ๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž

– Intersection entre droits humains et changement climatique

– Dรฉfense des droits des communautรฉs vulnรฉrables

– Litige climatique

– Protection des dรฉfenseurs de l’environnement

๐Œ๐Ž๐ƒ๐”๐‹๐„ ๐Ÿ• : ๐„๐ง๐ฏ๐ข๐ซ๐จ๐ง๐ง๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ, ๐๐žฬ๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฉ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐ซ๐š๐›๐ฅ๐ž ๐ž๐ญ ๐ญ๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐žฬ๐œ๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ข๐ช๐ฎ๐ž

– ODD liรฉs ร lโ€™environnement et au climat

– Transition รฉnergรฉtique et รฉconomie verte

– Dรฉfis du dรฉveloppement minier, agricole et urbain durable

– Politiques publiques environnementales

๐Œ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž ๐Ÿ– : ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ข๐ฅ๐ฌ ๐ฃ๐ฎ๐ซ๐ข๐๐ข๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ฅ’๐š๐๐š๐ฉ๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐ž๐ญ ๐ฅ’๐š๐ญ๐ญ๐žฬ๐ง๐ฎ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

– Cadres juridiques pour les รฉnergies renouvelables

– Instruments รฉconomiques et fiscaux (taxes carbone, subventions)

– Planification de l’adaptation juridiquement contraignante

– ร‰valuations d’impact environnemental et climatique

๐Œ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž ๐Ÿ— : ๐Œ๐ข๐ฌ๐ž ๐ž๐ง ๐ฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐ž๐ญ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ข๐๐จ๐ฒ๐ž๐ซ

– ร‰laboration de documents juridiques environnementaux

– Stratรฉgies de plaidoyer pour la rรฉforme des politiques

– Mobilisation des mรฉcanismes juridiques pour protรฉger l’environnement

– ร‰laboration de plans d’action pour l’intรฉgration juridique et environnementale

๐ŸŽฏ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ ๐œ๐ข๐›๐ฅ๐ž : Juristes, ONG, collectivitรฉs, ministรจres, chercheurs, รฉtudiants, responsables environnement et projets.

๐Ÿ“ ๐ƒ๐ฎ๐ซ๐žฬ๐ž : 42 heures โ€“ Du 31 Mai au 22 Juin 2025.

๐‡๐ž๐ฎ๐ซ๐ž : 15h-20h – Chaque Samedi et Dimanche

๐Ÿ“ ๐‹๐ข๐ž๐ฎ : Ouagadougou ou par visioconfรฉrence | ๐Ÿ“ž ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ๐ฌ & ๐ˆ๐ง๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ : +226 76986565 /E-mail : siemana@outlook.be

Lien d’inscription : https://forms.gle/TqrwV1SsqSdwMgiSA

WhatsApp : https://wa.me/p/9821857681186756/22676986565

๐Ÿ’ฐ ๐‚๐จ๐ฎฬ‚๐ญ ๐ž๐ญ ๐ข๐ง๐ฌ๐œ๐ซ๐ข๐ฉ๐ญ๐ข๐จ๐ง : 100 000 FCFA dont 20 000 FCFA ร lโ€™inscription. Possibilitรฉ de payer en deux tranches.

๐Ÿ”– ๐‘๐ž๐ฃ๐จ๐ข๐ ๐ง๐ž๐ณ-๐ง๐จ๐ฎ๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐š๐ ๐ข๐ซ ๐š๐ฎ๐ญ๐ซ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Ÿ๐š๐œ๐ž ๐š๐ฎ๐ฑ ๐ž๐ง๐ฃ๐ž๐ฎ๐ฑ ๐๐ฎ ๐œ๐ฅ๐ข๐ฆ๐š๐ญ !

๐Ÿ“Œ #Siemana #FormationEnvironnement #Climat #GouvernanceClimatique #DroitDeLEnvironnement #DรฉveloppementDurable #Transitionร‰cologique #FormationProfessionnelle