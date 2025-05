𝐂𝐨𝐨𝐩é𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐁𝐮𝐫𝐤𝐢𝐧𝐚 𝐅𝐚𝐬𝐨 – 𝐑ep𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐒é𝐧ég𝐚𝐥 : 𝐮𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐮𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐫𝐞𝐥𝐞𝐯𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐬 𝐝éf𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐬

๐‚๐จ๐จ๐ฉรฉ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ซ๐ค๐ข๐ง๐š ๐ ๐š๐ฌ๐จ – ๐‘ep๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐ช๐ฎ๐ž ๐๐ฎ ๐’รฉ๐งรฉg๐š๐ฅ : ๐ฎ๐ง๐ž ๐œ๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ซ๐ ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐๐ž ๐ฏ๐ฎ๐ž๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ฎ๐ซ ๐ซ๐ž๐ฅ๐ž๐ฏ๐ž๐ซ ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐รฉf๐ข๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ฌ

Les Premiers ministres du Burkina Faso et du Sรฉnรฉgal ont coprรฉsidรฉ une importante sรฉance de travail, ce samedi 17 mai 2025, au cours de laquelle les deux parties ont รฉchangรฉ sur des thรฉmatiques dโ€™intรฉrรชt commun. Accompagnรฉs de plusieurs membres de leurs gouvernements respectifs, les deux Chefs de Gouvernement ont notamment รฉchangรฉ sur la diplomatie, la dรฉfense, la culture et le sport, lโ€™รฉconomie, lโ€™รฉnergie et l’intรฉgration rรฉgionale.

Dans son discours dโ€™ouverture, le Premier ministre burkinabรจ, Rimtalba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, a saluรฉ la fraternelle prรฉsence de la dรฉlรฉgation sรฉnรฉgalaise et soulignรฉ la volontรฉ manifeste des plus hautes autoritรฉs des deux ร‰tats de concrรฉtiser et d’amplifier la coopรฉration historique existant entre les deux pays. ยซ Le salut de nos pays ne peut venir que de notre unitรฉ, de notre solidaritรฉ et de notre fraternitรฉ ยป, a-t-il affirmรฉ tout en appelant ร des actions concrรจtes dans les domaines dโ€™intรฉrรชt commun. Il a รฉgalement relevรฉ la nรฉcessitรฉ pour les peuples africains de ยซ quitter le rang des proies ยป, en consolidant leurs efforts face ร la prรฉdation.

Son homologue du Sรฉnรฉgal, le Premier ministre Ousmane Sonko, a souhaitรฉ รฉgalement le renforcement de la

coopรฉration qui, ยซ bien que solide, gagnerait ร รชtre dรฉveloppรฉe davantage ยป. Il a soulignรฉ la faiblesse des รฉchanges รฉconomiques entre les deux pays (estimรฉs ร environ 34 milliards de FCFA en 2023) et plaidรฉ pour une intensification des efforts, notamment dans les secteurs de lโ€™รฉnergie, de lโ€™agriculture, de la dรฉfense, etc.

ยซ La dynamique dรฉclenchรฉe au Burkina comme au Sรฉnรฉgal doit รชtre renforcรฉe par la collaboration, lโ€™รฉchange dโ€™expรฉriences et dโ€™informations ยป, a-t-il soutenu. Il a par ailleurs soulignรฉ la prioritรฉ donnรฉe ร lโ€™intรฉgration africaine dans la politique รฉtrangรจre sรฉnรฉgalaise, en tรฉmoigne la crรฉation dโ€™un ministรจre dรฉdiรฉ.

Dans le communiquรฉ final de la sรฉance de travail, les deux parties se sont fรฉlicitรฉes pour la convergence de vues entre leurs excellences le Capitaine Ibrahim Traorรฉ, Prรฉsident du Faso, et Monsieur Bassiorou Diomaye Diakhar Faye, Prรฉsident de la Rรฉpublique du Sรฉnรฉgal, sur le respect de la souverainetรฉ des ร‰tats et de la maรฎtrise de leur destin sans ingรฉrence รฉtrangรจre.

Le Chef de la dรฉlรฉgation sรฉnรฉgalaise a renouvelรฉ le soutien et la solidaritรฉ du Sรฉnรฉgal au Burkina Faso dans sa lutte avec bravoure contre le terrorisme. Il a rendu hommage aux forces combattantes burkinabรจ tombรฉes sur le champ dโ€™honneur et saluรฉ la rรฉsilience du peuple burkinabรจ.

Les deux parties ont saluรฉ les liens historiques dโ€™amitiรฉ entre les deux peuples et ont appelรฉ ร la mutualisation des efforts face aux dรฉfis sรฉcuritaires, notamment le terrorisme, la circulation des armes et la criminalitรฉ transfrontaliรจre. Ils ont รฉgalement rรฉaffirmรฉ leur attachement au respect de la souverainetรฉ des ร‰tats et ร la maรฎtrise de leurs destins sans ingรฉrence extรฉrieure.

Apprรฉciant positivement le niveau de coopรฉration actuelle, les deux parties ont instruit leurs ministres chargรฉs des Affaires รฉtrangรจres de prendre les dispositions nรฉcessaires en vue de la tenue, dans les meilleurs dรฉlais, de la 6e session de la Grande commission mixte de coopรฉration entre le Burkina Faso et la Rรฉpublique du Sรฉnรฉgal.

Avant de prendre congรฉ, le Premier ministre sรฉnรฉgalais Ousmane Sonko a invitรฉ son homologue burkinabรจ ร effectuer une visite dโ€™amitiรฉ et de travail en Rรฉpublique du Sรฉnรฉgal. Cette invitation fraternelle a รฉtรฉ accueillie favorablement par le Chef du Gouvernement burkinabรจ.

En rappel, la dรฉlรฉgation sรฉnรฉgalaise conduite par le Premier ministre sรฉjourne au Burkina Faso sur invitation du Premier ministre burkinabรจ, Rimtaba Jean Emmanuel Ouรฉdraogo, dans le cadre du renforcement des relations de coopรฉration entre le Burkina et la Rรฉpublique du Sรฉnรฉgal. La dรฉlรฉgation sรฉnรฉgalaise a รฉgalement pris part, dans la soirรฉe du 17 mai 2025, ร la cรฉrรฉmonie dโ€™inauguration du mausolรฉe dรฉdiรฉ au prรฉsident Thomas Sankara et ses douze compagnons assassinรฉs le 15 octobre 1987.

๐ƒ๐‚๐‘๐/๐๐ซ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž

Agence d’Information du Burkinaย