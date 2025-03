𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐔 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐃𝐔 𝟎𝟓 𝐌𝐀𝐑𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓

๐‚๐Ž๐Œ๐๐“๐„ ๐‘๐„๐๐ƒ๐” ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹ ๐ƒ๐„๐’ ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐„๐’ ๐ƒ๐” ๐ŸŽ๐Ÿ“ ๐Œ๐€๐‘๐’ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ“

๐ˆ. ๐ƒ๐„๐‹๐ˆ๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ trois (03) rapports.

Le premier rapport est relatif ร une autorisation pour le recours ร la conclusion dโ€™un marchรฉ par la procรฉdure dโ€™entente directe.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la conclusion du marchรฉ avec le Groupement Conciergerie Africa Business (CAB) Sarl/Tindaogo Inter (TDG-Inter Sarl), pour lโ€™achรจvement des travaux de construction du bรขtiment principal devant abriter la Direction du Centre des impรดts (DCI) Bobo III et la Direction du Guichet unique du foncier de Bobo (DGUF-B), pour un montant de sept cent cinquante-trois millions huit cent vingt-cinq mille quatre cent soixante-douze (753 825 472) F CFA TTC, avec un dรฉlai dโ€™exรฉcution de huit (08) mois.

Le financement est assurรฉ par le budget du Fonds dโ€™รฉquipement de la Direction gรฉnรฉrale des impรดts (DGI), exercice 2025.

Le deuxiรจme rapport est relatif ร une autorisation de passation de marchรฉ par entente directe pour la rรฉhabilitation des bรขtiments de la Trรฉsorerie rรฉgionale des Hauts-Bassins et la construction des guichets de la Banque des dรฉpรดts du trรฉsor (BDT).

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la passation des diffรฉrents marchรฉs par la procรฉdure dโ€™entente directe avec :

– lโ€™entreprise PRESTIGE MULTI SERVICES pour la rรฉhabilitation de lโ€™ensemble des bรขtiments รฉvaluรฉe ร neuf cent quarante-quatre millions sept cent douze mille six cent quatre-vingt-quinze (944 712 695) F CFA TTC et la construction des guichets de la Banque des dรฉpรดts du trรฉsor pour un montant de deux cent trois millions neuf cent soixante-trois mille deux cent cinquante un (203 963 251) F CFA TTC, avec un dรฉlai dโ€™exรฉcution de cinq (05) mois ;

– lโ€™entreprise IMPACT INGENIERIE ET CONSEIL pour le suivi-contrรดle de la rรฉhabilitation de lโ€™ensemble des bรขtiments รฉvaluรฉ ร trente-cinq millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt (35 899 080) F CFA TTC et le suivi-contrรดle de la construction des guichets de la Banque des dรฉpรดts du trรฉsor pour un montant de sept millions six cent cinquante mille huit cent vingt (7 650 820) F CFA TTC, avec un dรฉlai dโ€™exรฉcution de six (06) mois.

Le financement est assurรฉ par le budget de lโ€™Etat et le Fonds dโ€™รฉquipement de la Direction gรฉnรฉrale du trรฉsor et de la comptabilitรฉ publique (DGTCP), exercice 2025.

Le troisiรจme rapport est relatif ร une ordonnance portant autorisation de ratification de lโ€™accord de prรชt signรฉ le 11 fรฉvrier 2025 entre le Burkina Faso et le Fonds de lโ€™OPEP pour le dรฉveloppement international (OFID) pour le financement du projet de protection du capital humain.

Dโ€™un montant de 18 000 000 000 F CFA, ce financement permettra de soutenir les efforts du Gouvernement pour assurer lโ€™offre de services sociaux essentiels, en particulier dans les secteurs de la santรฉ et de l’รฉducation.

Les principaux rรฉsultats attendus du projet sont :

– des consultations gratuites au profit de 1 840 000 femmes pour lโ€™annรฉe 2025 ;

– des consultations gratuites au profit de 2 070 000 enfants de moins de cinq (05) ans pour lโ€™annรฉe 2025 ;

– une couverture vaccinale pentavalente pour 97% des enfants ;

– la certification pour 98 % des enseignants ;

– des examens annuels pour 96% des รฉlรจves.

Lโ€™adoption de ce rapport permet de ratifier par voie dโ€™ordonnance ledit accord de prรชt conformรฉment aux dispositions de la loi nยฐ40-2024/ALT du 20 dรฉcembre 2024 portant habilitation du Gouvernement ร autoriser, par voie dโ€™ordonnance la ratification des accords et conventions de financement signรฉs entre le Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers.

๐ˆ.๐Ÿ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐ ๐ ๐€๐ˆ๐‘๐„๐’ ๐„๐“๐‘๐€๐๐†๐„๐‘๐„๐’, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‚๐Ž๐Ž๐๐„๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐‘๐„๐†๐ˆ๐Ž๐๐€๐‹๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐๐”๐‘๐Š๐ˆ๐๐€๐๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐—๐“๐„๐‘๐ˆ๐„๐”๐‘

Le Conseil a adoptรฉ quatre (04) rapports.

Le premier rapport est relatif ร une demande dโ€™agrรฉment pour la nomination dโ€™un Ambassadeur Extraordinaire et Plรฉnipotentiaire de la Rรฉpublique du Niger auprรจs du Burkina Faso.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la nomination de Monsieur Boubakar HASSAN, en qualitรฉ dโ€™Ambassadeur Extraordinaire et Plรฉnipotentiaire de la Rรฉpublique du Niger auprรจs du Burkina Faso, avec rรฉsidence ร Ouagadougou.

Le deuxiรจme rapport est relatif ร une demande dโ€™agrรฉment pour la nomination dโ€™un Ambassadeur Extraordinaire et Plรฉnipotentiaire de la Rรฉpublique de Tรผrkiye auprรจs du Burkina Faso.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la nomination de Madame Feriba Duygu HOKKACI ESIRGEN, en qualitรฉ dโ€™Ambassadeur Extraordinaire et Plรฉnipotentiaire de la Rรฉpublique de Tรผrkiye auprรจs du Burkina Faso, avec rรฉsidence ร Ouagadougou.

Le troisiรจme rapport est relatif ร une demande dโ€™agrรฉment pour la nomination dโ€™un Nonce Apostolique auprรจs du Burkina Faso.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la nomination dโ€™un Nonce Apostolique auprรจs du Burkina Faso, avec rรฉsidence ร Ouagadougou.

Le quatriรจme rapport est relatif ร un projet de loi portant approbation du Traitรฉ portant crรฉation de la Confรฉdรฉration des Etats du Sahel, adoptรฉ le 06 juillet 2024 ร Niamey.

La Confรฉdรฉration des Etats du Sahel (AES) constitue un cadre stratรฉgique historique de coopรฉration entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle permet entre autres, ร ses Etats membres dโ€™intensifier leur coopรฉration dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la paix dans lโ€™espace AES par la mutualisation de leurs efforts en matiรจre de dรฉfense et de sรฉcuritรฉ.

Lโ€™article 25 du Traitรฉ portant crรฉation de la Confรฉdรฉration des Etats du Sahel prรฉvoit que le Traitรฉ soit ratifiรฉ par chacun des trois Etats membres pour permettre ร ses dispositions de produire pleinement leurs effets.

Lโ€™approbation du Traitรฉ portant crรฉation de la Confรฉdรฉration des Etats du Sahel (AES) permettra au Burkina Faso de procรฉder ร la ratification de cet instrument juridique.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour la transmission dudit projet de loi ร lโ€™Assemblรฉe lรฉgislative de Transition.

๐ˆ.๐Ÿ‘. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‰๐”๐’๐“๐ˆ๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ƒ๐‘๐Ž๐ˆ๐“๐’ ๐‡๐”๐Œ๐€๐ˆ๐๐’, ๐‚๐‡๐€๐‘๐†๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐‘๐„๐‹๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐€๐•๐„๐‚ ๐‹๐„๐’ ๐ˆ๐๐’๐“๐ˆ๐“๐”๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant modification du dรฉcret nยฐ0013/PRES/PM/MJDHRI du 23 janvier 2025 portant remises de peine ร lโ€™occasion du 1er janvier 2025.

Le dรฉcret portant remises de peines ร lโ€™occasion du 1er janvier 2025 a รฉtรฉ adoptรฉ par le Conseil des ministres en sa sรฉance du 26 dรฉcembre 2024. Cependant, il sโ€™est avรฉrรฉ au moment de son application que neuf (09) dรฉtenus nโ€™รฉtaient pas รฉligibles, dโ€™oรน la modification dudit dรฉcret en vue de le rendre conforme aux conditions prรฉdรฉfinies par les textes encadrant le bรฉnรฉfice de la grรขce du Prรฉsident du Faso, Chef de lโ€™Etat.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet le retrait de neuf (09) noms de la liste des dรฉtenus bรฉnรฉficiaires dโ€™une remise de peine ร lโ€™occasion du 1er janvier 2025.

La liste des personnes concernรฉes sera publiรฉe dans le Journal Officiel du Burkina Faso.

๐ˆ.๐Ÿ’. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐“๐‘๐€๐๐’๐ˆ๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐ƒ๐ˆ๐†๐ˆ๐“๐€๐‹๐„, ๐ƒ๐„๐’ ๐๐Ž๐’๐“๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐„๐‹๐„๐‚๐“๐‘๐Ž๐๐ˆ๐๐”๐„๐’

Le Conseil a adoptรฉ un dรฉcret portant conditions et modalitรฉs dโ€™octroi, de renouvellement et de retrait des agrรฉments techniques en matiรจre de sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information.

Ce dรฉcret vise lโ€™application de la loi nยฐ014-2024 du 09 juillet 2024 portant sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information au Burkina Faso.

Les Technologies de lโ€™information et de la communication (TIC) sont un vรฉritable vecteur de transformation de lโ€™รฉconomie et de la sociรฉtรฉ. Ainsi lโ€™hyper connectivitรฉ touche lโ€™ensemble des pays et reprรฉsente de formidables opportunitรฉs pour construire une croissance รฉconomique durable et profitable ร tous, notamment pour les pays africains et tout particuliรจrement le Burkina Faso.

Toutefois, il convient de prendre des mesures pour garantir les externalitรฉs et les impacts positifs pour lโ€™รฉconomie et la sociรฉtรฉ burkinabรจ.

Le dรฉcret vise ร assainir le marchรฉ de la commercialisation des matรฉriels ou des logiciels destinรฉs ร la cybersรฉcuritรฉ et ร garantir une meilleure protection de notre cyberespace. Il oblige dรฉsormais les professionnels en la matiรจre ร se munir dโ€™un agrรฉment pour lโ€™exercice lรฉgal de leurs activitรฉs.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet dโ€™encadrer les activitรฉs dโ€™importation et de vente de matรฉriels ou de logiciels destinรฉs ร la sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information, conformรฉment ร la loi nยฐ014-2024/ALT du 9 juillet 2024 portant sรฉcuritรฉ des systรจmes dโ€™information au Burkina Faso.

๐ˆ.๐Ÿ“. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐ƒ๐”๐’๐“๐‘๐ˆ๐„, ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐‘๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‘๐“๐ˆ๐’๐€๐๐€๐“

Le Conseil a adoptรฉ quatre (04) rapports.

Le premier rapport est relatif ร lโ€™opรฉration de rachat du dรฉpรดt dโ€™hydrocarbures Tema Multi Purpose Terminal au Ghana appartenant ร Blue Ocean Investment Limited.

Dans le cadre de la mise en ล“uvre de la politique du Gouvernement en matiรจre dโ€™รฉnergie, il a รฉtรฉ assignรฉ ร la Sociรฉtรฉ nationale burkinabรจ dโ€™hydrocarbures (SONABHY) la mission dโ€™assurer lโ€™approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures. Lโ€™objectif est de rendre les hydrocarbures accessibles ร tous et sur tout le territoire burkinabรจ. Il est donc impรฉratif de disposer dโ€™infrastructures de stockage ร mรชme dโ€™accueillir des volumes suffisants pour garantir la sรฉcuritรฉ รฉnergรฉtique du pays, dโ€™oรน lโ€™intรฉrรชt de se doter dโ€™au moins un dรฉpรดt ร lโ€™extรฉrieur du Burkina Faso.

Lโ€™acquisition du dรฉpรดt de Tema Multi Purpose Terminal offre plusieurs opportunitรฉs ร savoir :

– la mise ร disposition du Burkina Faso dโ€™un dรฉpรดt stratรฉgique dรฉjร fonctionnel et bien connu de la SONABHY et de ses partenaires ;

– la possibilitรฉ dโ€™accueillir directement et facilement les produits en provenance des nouveaux pays partenaires grรขce ร lโ€™augmentation des capacitรฉs de stockage externe ;

– la possibilitรฉ dโ€™orienter les livraisons dans un dรฉpรดt propre ร la SONABHY en cas de difficultรฉs dans les autres corridors ;

– la rรฉalisation dโ€™รฉconomies par la rรฉduction des prestations sollicitรฉes auprรจs de dรฉpรดts tiers.

Le coรปt global de lโ€™opรฉration de rachat du dรฉpรดt dโ€™hydrocarbures Tema Multi Purpose Terminal sโ€™รฉlรจve ร soixante-dix millions (70 000 000) USD.

Le Conseil a marquรฉ son accord pour lโ€™acquisition du dรฉpรดt dโ€™hydrocarbures Tema Multi Purpose Terminal au Ghana en vue dโ€™accroรฎtre les capacitรฉs de stockage de la SONABHY.

Le deuxiรจme rapport est relatif ร un projet de dรฉcret portant dissolution sans liquidation de la ยซ Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso ยป (MEBF), entitรฉ associative reconnue dโ€™utilitรฉ publique.

Le Gouvernement du Burkina Faso a entamรฉ, dans le cadre de la refondation de lโ€™Etat, une rรฉforme du paysage institutionnel du secteur privรฉ en vue dโ€™amรฉliorer lโ€™efficacitรฉ des politiques publiques et le climat des affaires pour rรฉpondre aux nouvelles ambitions de dรฉveloppement de notre pays.

Des rรฉformes de lโ€™ensemble des structures stratรฉgiques en charge de la promotion du secteur privรฉ relevant du ministรจre de lโ€™Industrie, du commerce et de lโ€™artisanat ont donc รฉtรฉ engagรฉes. Ces rรฉformes concernent la Chambre de commerce et dโ€™industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et la Chambre des mรฉtiers de lโ€™artisanat du Burkina Faso (CMA-BF) pour les rendre plus performantes et amรฉliorer leur ancrage institutionnel conformรฉment ร la nouvelle vision de souverainetรฉ du Burkina Faso.

La Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso (MEBF), structure spรฉcialisรฉe de la Chambre de commerce et dโ€™industrie du Burkina Faso, est une association crรฉรฉe en 2002 et reconnue dโ€™utilitรฉ publique le 19 avril 2010 par dรฉcret nยฐ2010-180/PRES/PM/MATD/MEF. Elle est dรฉlรฉgataire de certaines missions de lโ€™administration ร travers des structures dont la gestion lui est confiรฉe notamment le Centre de formalitรฉs des entreprises (CEFORE).

Cette forme juridique dโ€™association constitue une faiblesse dans lโ€™attelage des maillons institutionnels en charge de la mise en ล“uvre de la politique de promotion du secteur privรฉ par le Gouvernement.

Le dรฉcret vise la mutation de la forme juridique dโ€™association de la Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso vers une forme de droit public plus appropriรฉe.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la dissolution sans liquidation de la Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso avec un transfert de son patrimoine et de ses droits et obligations ร lโ€™Etat.

Le troisiรจme rapport est relatif ร un projet de dรฉcret portant crรฉation dโ€™un รฉtablissement public de lโ€™Etat ร caractรจre professionnel dรฉnommรฉ ยซ Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso ยป en abrรฉgรฉ ยซ MEBF ยป.

La crรฉation de la Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso en tant quโ€™Etablissement public ร caractรจre professionnel (EPP) vise entre autres :

– la rรฉaffirmation du rรดle rรฉgalien de lโ€™Etat dans la coordination des secteurs ร forte dominance de service public ;

– lโ€™amรฉlioration de la gouvernance de la Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso ;

– lโ€™amรฉlioration de la gestion des finances de la MEBF ;

– la mise en place dโ€™un regroupement des entrepreneurs poursuivant les objectifs communs de renforcement du tissu รฉconomique national ;

– la prรฉservation des emplois par le maintien du personnel.

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet la crรฉation de la Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso en tant quโ€™Etablissement public de lโ€™Etat ร caractรจre professionnel.

Le quatriรจme rapport est relatif ร un projet de dรฉcret portant approbation des statuts particuliers de la ยซ Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso ยป (MEBF).

Lโ€™adoption de ce dรฉcret permet ร la ยซ Maison de lโ€™Entreprise du Burkina Faso ยป de se doter de textes rรจglementaires en vue dโ€™accomplir ses missions, conformรฉment au dรฉcret nยฐ2014-611/PRES/PM/MEF du 24 juillet 2014 portant statut gรฉnรฉral des รฉtablissements publics de lโ€™Etat ร caractรจre professionnel.

๐ˆ.๐Ÿ”. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐ˆ๐๐ ๐‘๐€๐’๐“๐‘๐”๐‚๐“๐”๐‘๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐” ๐ƒ๐„๐’๐„๐๐‚๐‹๐€๐•๐„๐Œ๐„๐๐“

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) rapports.

Le premier rapport porte validation de la fiche synoptique du Projet Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso (SKBo).

Le Projet Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso concerne la construction et le bitumage dโ€™un linรฉaire total dโ€™environ 115 km de routes (tronรงon Banfora-Ouo) et la rรฉalisation de 150 km de pistes rurales. Il sโ€™agira รฉgalement de crรฉer et dโ€™รฉquiper quatre (04) brigades de travaux routiers et de rรฉhabiliter 51 km de voie ferrรฉe.

Dโ€™une durรฉe de quatre (04) ans, le projet a pour objectif de contribuer ร dรฉsenclaver le bassin dโ€™intรฉgration de lโ€™espace frontalier Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso en amรฉliorant la connectivitรฉ multimodale et en soutenant les chaรฎnes de valeur et le commerce rรฉgional.

La mise en ล“uvre de ce projet profitera aux populations des communes urbaines et rurales des rรฉgions situรฉes de part et dโ€™autre des axes routiers Banfora-Sidรฉradougou-Ouo-Gaoua et de lโ€™axe ferroviaire Ouaga-Bobo-Frontiรจre Cรดte-dโ€™Ivoire.

Le coรปt total du projet est estimรฉ ร 126, 87 milliards F CFA financรฉ par lโ€™Etat burkinabรจ et la Banque mondiale.

La validation de la fiche synoptique du Projet Sikasso-Korhogo-Bobo-Dioulasso permet dโ€™enclencher le processus de mobilisation des ressources auprรจs du partenaire technique et financier en vue de sa mise en ล“uvre.

Le second rapport porte validation de la fiche synoptique du Projet de rรฉhabilitation des infrastructures de soutien ร lโ€™รฉconomie.

Ce projet vise entre autres, la mise en place dโ€™une infrastructure rรฉsiliente pour une industrialisation durable, le dรฉsenclavement des villes et des communes, la sรฉcuritรฉ alimentaire et la promotion dโ€™une agriculture durable ainsi que lโ€™autonomisation des femmes et des filles de la zone du projet.

La mise en ล“uvre de ce projet permettra entre autres :

– le financement partiel, en rรฉgie, des travaux de construction et de bitumage du tronรงon RN13 Koudougou-Yako ;

– la crรฉation et lโ€™รฉquipement de 05 brigades de travaux routiers ;

– la rรฉhabilitation du tronรงon Tenkodogo-Garango de la RN17 ;

– la rรฉhabilitation du tronรงon Nioryida-Guiba-Manga de la RN29 ;

– la construction et le bitumage du tronรงon Ouo-Gaoua sur la RN11 ;

– la construction et le bitumage du tronรงon Kordiรฉ-Boussรฉ de la RR13.

Le coรปt total du projet est estimรฉ ร 129,2 milliards F CFA financรฉ par lโ€™Etat burkinabรจ et la Banque islamique de dรฉveloppement (BID).

La validation de la fiche synoptique du Projet de rรฉhabilitation des infrastructures de soutien ร lโ€™รฉconomie permet dโ€™enclencher le processus de mobilisation des ressources auprรจs du partenaire technique et financier en vue de sa mise en ล“uvre.

๐ˆ๐ˆ. ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐”๐๐ˆ๐‚๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐Ž๐‘๐€๐‹๐„๐’

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre dโ€™Etat, ministre de la Dรฉfense et des anciens combattants a fait au Conseil une communication relative ร lโ€™organisation de la 2e รฉdition du Salon international synergie sรปretรฉ, dรฉfense et sรฉcuritรฉ (SYSDEF) ร Ouagadougou du 08 au 10 mai 2025.

Le SYSDEF est un salon dโ€™armement qui rรฉunit des dรฉcideurs clรฉs et des leaders de lโ€™industrie de la dรฉfense, de la sรฉcuritรฉ et de la protection civile. Il permet aux exposants de prรฉsenter leurs technologies et produits de pointe aux professionnels de lโ€™industrie de la dรฉfense et vise ร renforcer la coopรฉration entre les participants puis ร รฉtablir des alliances et partenariats fructueux. Le SYSDEF est รฉgalement un cadre de rรฉflexion gรฉopolitique sur les tendances des pรฉriodes actuelles et futures.

Placรฉe sous le trรจs haut patronage du Prรฉsident du Faso, Chef suprรชme des Armรฉes, la 2e รฉdition de ce salon sera marquรฉe par une journรฉe dรฉdiรฉe ร la Confรฉdรฉration des Etats du Sahel (AES).

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme a fait au Conseil une communication relative ร lโ€™organisation de la 5e รฉdition de la ยซ Nuit des Lompolo ยป, le 24 octobre 2025 au Centre national des arts, du spectacle et de lโ€™audiovisuel (CENASA).

La ยซ Nuit des Lompolo ยป est une occasion de rรฉcompense et de reconnaissance du mรฉrite des acteurs, professionnels et des structures รฉvoluant dans les arts dramatiques (thรฉรขtre, conte, humour, cirque et marionnettes).

Les innovations majeures de la 5e รฉdition de la ยซ Nuit des Lompolo ยป sont lโ€™ouverture des compรฉtitions aux acteurs et compagnies des autres pays membres de lโ€™Alliance des Etats du Sahel (Mali et Niger), la prise en compte du cirque et des marionnettes dans la catรฉgorie des prix individuels et lโ€™augmentation du nombre de prix dรฉcernรฉ qui passe de 21 en 2024 ร 27 en 2025.

Lโ€™ouverture de la compรฉtition aux acteurs et compagnies des autres Etats membres de lโ€™AES vise ร faire des arts dramatiques un vecteur dโ€™intรฉgration et de coopรฉration communautaire au sein des pays de lโ€™espace. Ainsi, trois nouveaux prix ont รฉtรฉ instituรฉs ร savoir le prix AES du meilleur spectacle de sensibilisation, le prix AES du meilleur spectacle dโ€™intรฉgration et le prix AES du meilleur auteur des arts dramatiques.

๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ‘. Le ministre des Sports, de la jeunesse et de lโ€™emploi a fait au Conseil plusieurs communications parmi lesquelles :

– une communication relative ร lโ€™organisation de la 6e รฉdition de la compรฉtition des Ecoles de formation de la relรจve sportive (EFORS), prรฉvue du 22 au 29 juin 2025 ร Ouahigouya.

La compรฉtition des EFORS a pour objectif dโ€™amรฉliorer la qualitรฉ de la formation des jeunes sportifs issus de ces รฉcoles et rรฉunira 26 รฉcoles de formation de la relรจve sportive des treize rรฉgions du Burkina Faso.

– une communication relative ร lโ€™organisation des compรฉtitions de lโ€™Union des sports scolaire et universitaire du Burkina Faso (USSU-BF), saison 2024-2025.

Les compรฉtitions de lโ€™USSU-BF permettent de dรฉceler ou de faire naรฎtre des talents qui peuvent รชtre orientรฉs vers la pratique compรฉtitive dans le sport civil.

Lโ€™organisation de lโ€™USSU-BF contribue ร promouvoir les valeurs morales et intellectuelles telles que lโ€™esprit dโ€™รฉquipe, le fair-play, le respect dโ€™autrui et des rรจgles, la coopรฉration, la discipline et la tolรฉrance.

Les compรฉtitions sont organisรฉes dans sept (07) disciplines sportives que sont le football, le hand-ball, le basket-ball, le volley-ball, lโ€™athlรฉtisme, le judo et la lutte.

Lโ€™ouverture officielle de la saison sportive 2024-2025 a eu lieu le 31 janvier 2025 et les compรฉtitions se poursuivent jusquโ€™en juillet 2025.

Pour cette saison 2024-2025, les compรฉtitions de lโ€™USSU-BF enregistrent la participation de 550 รฉtablissements scolaires, universitaires et des Grandes รฉcoles issus de 40 provinces du Burkina Faso.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’

๐ˆ๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐ ๐Ž๐๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ˆ๐๐ƒ๐ˆ๐•๐ˆ๐ƒ๐”๐„๐‹๐‹๐„๐’

๐€. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐๐‘๐„๐’๐ˆ๐ƒ๐„๐๐‚๐„ ๐ƒ๐” ๐ ๐€๐’๐Ž

– Monsieur Kassoum COULIBALY, Officier gรฉnรฉral, est nommรฉ Ambassadeur Extraordinaire et Plรฉnipotentiaire du Burkina Faso ร Washington (Etats-Unis dโ€™Amรฉrique).

๐. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐๐‘๐ˆ๐Œ๐€๐“๐”๐‘๐„

– Monsieur Manรฉgassomdรฉ SAMA, Mle 324 497 G, Conseiller des affaires รฉtrangรจres, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du protocole.

๐‚. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐ƒ๐„๐ ๐„๐๐’๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐๐‚๐ˆ๐„๐๐’ ๐‚๐Ž๐Œ๐๐€๐“๐“๐€๐๐“๐’

– Monsieur Moussa DIALLO, Officier gรฉnรฉral, est nommรฉ Responsable du Programme budgรฉtaire ยซ Prรฉparation et emploi des forces ยป cumulativement avec ses fonctions de Chef dโ€™Etat-Major gรฉnรฉral des armรฉes ;

– Monsieur Yves Borรจma BADO, Officier, est nommรฉ Responsable du Programme budgรฉtaire ยซ Pilotage et soutien des structures du ministรจre ยป cumulativement avec ses fonctions de Directeur gรฉnรฉral des รฉtudes et des statistiques sectorielles ;

– Monsieur Amed TRIANDE, Officier, est nommรฉ Responsable du Programme budgรฉtaire ยซ dotation dรฉfense ยป cumulativement avec ses fonctions de Directeur central de lโ€™intendance militaire.

๐ƒ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐‚๐Ž๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐ ๐ˆ๐๐€๐๐‚๐„๐’

– Madame Hamapi dit Emilie OUEDRAOGO/TAMINY, Mle 119 292 T, Inspecteur du trรฉsor, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉe Fondรฉ de pouvoirs auprรจs du Conseil dโ€™Etat et de la Cour de Cassation avec rรฉsidence au Conseil dโ€™Etat.

๐„. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐„๐‚๐”๐‘๐ˆ๐“๐„

– Monsieur Gรฉrard TARBANGDO, Mle 111 484 K, Commissaire divisionnaire de police, catรฉgorie 1, 3e classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur gรฉnรฉral de lโ€™Acadรฉmie de police ;

– Monsieur Sana Emile KAFANDO, Mle 31 738 A, Commissaire divisionnaire de police, catรฉgorie 1, 3e grade, 1er รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Mle 119 420 V, Commissaire de police, catรฉgorie 1, 2e grade, 2e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Issouf OUATTARA, Mle 107 222 E, Commissaire principal de police, 2e classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Marc DAKUYO, Mle 211 708 X, Commissaire divisionnaire de police, catรฉgorie 1, 2e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Soumaรฏla TRAORE, Mle 102 429 M, Commissaire principal de police, catรฉgorie 1, 2e classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Lassanรฉ ZIDA, Mle 102 427 X, Commissaire principal de police, catรฉgorie 1, 3e classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Ouanhindouba YEMIEN, Mle 31 736 N, Commissaire divisionnaire, catรฉgorie 1, 3e classe, 1er รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Lassanรฉ NABOLLE, Mle 111 465 X, Commissaire principal de police, catรฉgorie 1, 2e classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Boukary KIEMDE, Mle 211 711 T, Commissaire principal de police, catรฉgorie 1, 2e classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique ;

– Monsieur Yacouba KABORE, Mle 107 219 D, Commissaire principal de police, catรฉgorie 1, 2e classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Inspecteur technique.

๐ . ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‚๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐‡๐”๐Œ๐€๐๐ˆ๐“๐€๐ˆ๐‘๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐’๐Ž๐‹๐ˆ๐ƒ๐€๐‘๐ˆ๐“๐„ ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐€๐‹๐„

– Monsieur Wendmanรฉgrรฉ Michaรซl NITIEMA, Officier, est nommรฉ Directeur de Cabinet ;

– Monsieur Emile ZABSONRE, Mle 41 063, Administrateur des affaires sociales, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉ Secrรฉtaire gรฉnรฉral.

๐†. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐ˆ๐๐ƒ๐”๐’๐“๐‘๐ˆ๐„, ๐ƒ๐” ๐‚๐Ž๐Œ๐Œ๐„๐‘๐‚๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‘๐“๐ˆ๐’๐€๐๐€๐“

– Monsieur Olivier KIEMA, Mle 118 698 M, Economiste, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Conseiller technique.

๐‡. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐’๐„๐ˆ๐†๐๐„๐Œ๐„๐๐“ ๐ƒ๐„ ๐๐€๐’๐„, ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐‹๐๐‡๐€๐๐„๐“๐ˆ๐’๐€๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐๐‘๐Ž๐Œ๐Ž๐“๐ˆ๐Ž๐ ๐ƒ๐„๐’ ๐‹๐€๐๐†๐”๐„๐’ ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐€๐‹๐„๐’

– Monsieur Noรฉ BADO, Mle 94 895 H, Professeur certifiรฉ, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission ;

– Monsieur Yacouba BARRY, Mle 27 490 W, Instituteur principal, 1รจre classe, 13e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ de mission.

๐ˆ. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐๐•๐ˆ๐‘๐Ž๐๐๐„๐Œ๐„๐๐“, ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐€๐” ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐€๐’๐’๐€๐ˆ๐๐ˆ๐’๐’๐„๐Œ๐„๐๐“

– Monsieur Germain Kouka OUEDRAOGO, Mle 42 869 F, Inspecteur principal des eaux et forรชts, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Kadiogo ;

– Monsieur Idrissa SANOU, Mle 47 819 W, Inspecteur principal, catรฉgorie 1A, 1er รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Kรฉnรฉdougou ;

– Monsieur Achille ATTIOU, Mle 94 545 C, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts de la Komondjari ;

– Monsieur Ibrahime Arsรจne THIOMBIANO, Mle 241 483 E, Inspecteur des eaux et forรชts, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts de la Kompienga ;

– Monsieur Hamidou DAYAMBA, Mle 94 492 M, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts de la Kossi ;

– Monsieur Harouna DERRA, Mle 94 493 A, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Koulpรฉlogo ;

– Monsieur Soumaรฏla KOME, Mle 94 616 P, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Kouritenga ;

– Monsieur Tassรฉrรฉ OUEDRAOGO, Mle 59 139 U, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Kourwรฉogo ;

– Monsieur Harouna SANDWIDI, Mle 231 778 B, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts de la Lรฉraba ;

– Monsieur Isso KINDO, Mle 94 499 X, Inspecteur principal des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 1er รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Loroum ;

– Monsieur Sami DABIRE, Mle 46 093T, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Mouhoun ;

– Monsieur Daouda TRAORE, Mle 238 052 Y, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Nahouri ;

– Monsieur Wendgnagdรฉ Oscar KABRE, Mle 109 164 P, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Namentenga ;

– Monsieur Dรฉsirรฉ VOGNA, Mle 247 741 L, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Nayala ;

– Monsieur Athanase Didier BAMOUNI, Mle 109 215 C, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 1รจre classe, 2e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Noumbiel ;

– Madame Charlรจne Lawali SIRIMA/TOE, Mle 327 604 F, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1, 4e รฉchelon, est nommรฉe Directrice provinciale des eaux et forรชts de lโ€™Oubritenga ;

– Monsieur Drissa BANCE, Mle 271 288 A, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Passorรฉ ;

– Monsieur Sogotรฉrรฉ Rodrigue KONATE, Mle 94 620 P, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial des eaux et forรชts du Sanguiรฉ ;

– Monsieur Toussaint BATIONO, Mle 46 154 X, Inspecteur des eaux et forรชts, catรฉgorie 1A, 3e grade, 1er รฉchelon, est nommรฉ Directeur provincial de eaux et forรชts du Sanmatenga.

๐‰. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐”๐‘๐๐€๐๐ˆ๐’๐Œ๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐‡๐€๐๐ˆ๐“๐€๐“

– Monsieur Nabon Alain BASSOLE, Mle 116 993 U, Gestionnaire des ressources humaines, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du dรฉveloppement institutionnel et de lโ€™innovation.

๐Š. ๐€๐” ๐“๐ˆ๐“๐‘๐„ ๐ƒ๐” ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐’๐๐Ž๐‘๐“๐’, ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐‰๐„๐”๐๐„๐’๐’๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„ ๐‹โ€™๐„๐Œ๐๐‹๐Ž๐ˆ

– Madame Mariam TANOU, Mle 231 300 T, Attachรฉ en รฉtudes et analyses, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉe Responsable du Programme budgรฉtaire ยซ Pilotage et soutien ยป cumulativement avec ses fonctions de Directrice gรฉnรฉrale des รฉtudes et des statistiques sectorielles ;

– Monsieur Moumouni NAON, Mle 227 630 F, Professeur certifiรฉ dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Secrรฉtaire gรฉnรฉral de Burkina Yin-wisgr Meta (B.Y.M) ;

– Monsieur Soumaรฏla CISSE, Mle 220 349 X, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la prospective, de la planification et du suivi-รฉvaluation ;

– Monsieur Hermann NABAYAOGO, Mle 334 248 N, Administrateur des services financiers, 1รจre classe, 3e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la coordination des projets et programmes et du partenariat ;

– Monsieur Lassanรฉ KOLOGO, Mle 210 954 A, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la promotion des infrastructures de jeunesse ;

– Madame Isabelle BADO, Mle 258 075 M, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉe Directrice de la promotion de lโ€™entrepreneuriat et de lโ€™autonomisation des jeunes ;

– Monsieur Ollo GONGO, Mle 257 389 A, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 6e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la maintenance et de lโ€™รฉquipement ;

– Monsieur Dioyabidi LOMPO, Mle 35 962 M, Professeur certifiรฉ des lycรฉes et collรจges, 1รจre classe, 14e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du Stade du 4 Aoรปt ;

– Monsieur Alexandre ZONO, Mle 208 174 T, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la formation et de la rรจglementation ;

– Monsieur Lancina SERI, Mle 342 372 M, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 4e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la promotion des activitรฉs de loisirs ;

– Monsieur Abou TRAORE, Mle 98 186 T, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur de la promotion de lโ€™รฉconomie du sport et des loisirs ;

– Monsieur Lรฉdia Gรฉoffroy OUEDRAOGO, Mle 208 173 D, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur des sports scolaire et universitaire ;

– Monsieur Yir-Ar Jean Eudes HIEN, Mle 208 176 M, Professeur certifiรฉ dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 10e รฉchelon, est nommรฉ Directeur du sport de haut niveau ;

– Monsieur Soumaรฏla TRAORE, Mle 208 179 A, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Secrรฉtaire permanent du Tour du Faso ;

– Madame Reine Annick KANDO, Mle 211 764 F, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉe Chargรฉ dโ€™รฉtudes ;

– Monsieur Sibiri Armand Appolinaire COMPAORE, Mle 97 599 C, Conseiller de jeunesse et dโ€™รฉducation permanente, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Chargรฉ dโ€™รฉtudes ;

– Monsieur Moussa KONDE, Mle 25 814 M, Professeur certifiรฉ des lycรฉes et collรจgues, 1รจre classe, 14e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional des sports et des loisirs de la Boucle du Mouhoun ;

– Monsieur Kambatiรจrรจ Arsรจne SOME, Mle 117 241 J, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 11e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional des sports et des loisirs des Cascades ;

– Monsieur Kalifa ZONOU, Mle 227 638 D, Professeur certifiรฉ dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 8e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional des sports et des loisirs du Centre ;

– Monsieur Bouma BENAO, Mle 85 217 M, Professeur certifiรฉ dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional des sports et des loisirs du Centre-Est ;

– Monsieur Madou COULIBALY, Mle 236 370 N, Professeur certifiรฉ dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 7e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional des sports et des loisirs du Centre-Nord ;

– Monsieur Akiouรฉlรฉ Christophe IDOGO, Mle 218 645 B, Professeur dโ€™รฉducation physique et sportive, 1รจre classe, 9e รฉchelon, est nommรฉ Directeur rรฉgional des sports et des loisirs du Centre-Ouest.

๐ˆ๐ˆ๐ˆ.๐Ÿ. ๐๐Ž๐Œ๐ˆ๐๐€๐“๐ˆ๐Ž๐๐’ ๐ƒ๐€๐๐’ ๐‹๐„๐’ ๐‚๐Ž๐๐’๐„๐ˆ๐‹๐’ ๐ƒโ€™๐€๐ƒ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐‘๐€๐“๐ˆ๐Ž๐

Le Conseil a procรฉdรฉ ร la nomination dโ€™Administrateurs aux Conseils dโ€™administration :

– de la Caisse dโ€™assurance maladie des armรฉes (CAMA) au titre du ministรจre de la Dรฉfense et des anciens combattants ;

– de la Sociรฉtรฉ de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) au titre du ministรจre des Infrastructures et du dรฉsenclavement.

Le Conseil a รฉgalement procรฉdรฉ ร la nomination de Prรฉsidents aux Conseils dโ€™administration de la Caisse dโ€™assurance maladie des armรฉes (CAMA) et de la Sociรฉtรฉ de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B).

๐€. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„ ๐‹๐€ ๐ƒ๐„๐ ๐„๐๐’๐„ ๐„๐“ ๐ƒ๐„๐’ ๐€๐๐‚๐ˆ๐„๐๐’ ๐‚๐Ž๐Œ๐๐€๐“๐“๐€๐๐“๐’

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme Monsieur Alexis dit Bassolรฉ BASSONO, Officier, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre de la Dรฉfense et des anciens combattants au Conseil dโ€™administration de la Caisse dโ€™assurance maladie des armรฉes (CAMA) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second dรฉcret nomme Monsieur Alexis dit Bassolรฉ BASSONO, Officier, Prรฉsident du Conseil dโ€™administration de la Caisse dโ€™assurance maladie des armรฉes (CAMA) pour un premier mandat de trois (03) ans.

๐. ๐Œ๐ˆ๐๐ˆ๐’๐“๐„๐‘๐„ ๐ƒ๐„๐’ ๐ˆ๐๐ ๐‘๐€๐’๐“๐‘๐”๐‚๐“๐”๐‘๐„๐’ ๐„๐“ ๐ƒ๐” ๐ƒ๐„๐’๐„๐๐‚๐‹๐€๐•๐„๐Œ๐„๐๐“

Le Conseil a adoptรฉ deux (02) dรฉcrets.

Le premier dรฉcret nomme Monsieur Ollo PALENFO, Officier, Administrateur reprรฉsentant lโ€™Etat, au titre du ministรจre des Infrastructures et du dรฉsenclavement au Conseil dโ€™administration de la Sociรฉtรฉ de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second dรฉcret nomme Madame Kรข Josseline Sonia KABORE/OUEDRAOGO, Mle 205 537 E, Ingรฉnieur en gรฉnie civil, Prรฉsidente du Conseil dโ€™administration de la Sociรฉtรฉ de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina

(SOPAFER-

B)

pour un premier mandat de trois (03) ans, en remplacement de Monsieur Lรฉandre Zรฉphirin BAKYONO.

