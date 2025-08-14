Burkina/Zondoma-Union-Supporteurs
Zondoma/Union des supporteurs des Étalons : Amadou Ouédraogo élu pour un 2ème mandat
Gourcy, 13 août 2025 (AIB) – L’Union provinciale des supporteurs des Étalons du Zondoma a renouvelé son bureau, le mercredi 13 août 2025, portant à sa tête Amadou Ouédraogo pour un second mandat.
C’est un bureau consensuel de sept membres qui a été porté à la tête de l’union provinciale des supporters des Étalons de la province du Zondoma au cours d’une assemblée générale tenue, le mercredi 13 août 2025 à Gourcy.
Pour la seconde fois, c’est Amadou Ouédraogo qui a été désigné pour conduire cette nouvelle équipe pour un mandat de 4 ans. Ancien député, M. Ouédraogo est bien connu dans le milieu du sport dans la province où il a été joueur de l’équipe province de football et de volley-ball.
