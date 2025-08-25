Burkina/Zondoma-Reboisement

Zondoma : Un reboisement pour renforcer la collaboration entre la police et les citoyens

Gourcy, 23 août 2025 (AIB) – L’Association Jeunesse Tilgré a organisé une journée de reboisement qui a permis de planter une vingtaine d’arbres fruitiers dans la cour du commissariat de police de Gourcy, ce samedi 23 août 2025.

« Nous sommes venus planter des arbres fruitiers dans la cour du commissariat de police pour témoigner notre soutien et marquer notre disponibilité à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour la réussite de leur mission », a indiqué le président de l’association Jeunesse Tilgré de Gourcy, Boukary Ouédraogo.

Avec les membres de sa structure, ils ont mis en terre une vingtaine d’arbres fruitiers dans la cour du commissariat de police de Gourcy ce samedi 23 août 2025. Pour le directeur provincial de la Police nationale du Zondoma, Salif Yerbanga, cette initiative des jeunes est une action citoyenne à saluer à sa juste valeur.

Elle répond à la vision du Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a lancé une vaste campagne de reverdissement de notre pays, a-t-il ajouté.

En plus des arbres plantés sur place, plus d’une soixantaine de plants ont été distribués aux participants pour être repiquer dans un endroit de leur choix. Cette activité a connu la présence du directeur provincial de l’environnement, de l’eau et de l’assainissement du Zondoma, Abdoul Kader Zongo qui, pour sa part, a invité les acteurs à prendre des dispositions pour l’entretien des plants qui vont donner un autre visage à la cour.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata