Zondoma/Immersion Patriotique : De retour, les nouveaux bacheliers s’engagent à réinvestir les connaissances reçues au profit de la nation

Gourcy, 10 sept. 2025 (AIB) – Les bacheliers du Zondoma ont été accueillis à leur retour de l’immersion patriotique par le Haut-Commissaire Aboubacar Sidiki Nabé, le mercredi 10 septembre 2025.

Après un mois passé à Ouahigouya chef lieu de la Région de Yaadga, la première promotion de l’immersion patriotique est de retour. Elle a été accueillie par le premier responsable de la province Aboubacar Sidiki Nabé accompagné par le Directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Zondoma Saïdou Ouédraogo.

« Je suis satisfait du comportement exemplaire que vous avez eu pendant votre séjour à Ouahigouya. Et, je souhaite que vous vous servez de ce vous avez appris pour être des burkinabè engagés pour le développement de la patrie » , exhorté le haut-commissaire, après avoir écouté quelques jeunes sur le contenu de leur formation.

Avec enthousiasme et fierté quelques volontaires ont fait un rappel des modules enseignés portant, entre autres, sur le civisme, le patriotisme, l’ordre et la discipline, le vivre ensemble.

Au total, 451 bacheliers ont pris part à la première édition de l’immersion patriotique pour le compte de la province du Zondoma.

