Ziro : Le haut-commissaire exhorte les jeunes à être les pionniers de la Révolution

Sapouy, 2 octobre 2025 (AIB) – La montée des couleurs nationales a été célébrée ce jeudi au Haut-commissariat de Sapouy, sous la présidence du haut-commissaire de la province du Ziro, Saïba Zoromé, en présence des forces vives et des jeunes de la première édition de l’immersion patriotique.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’Engagement patriotique et de Participation citoyenne (JEPPC), instituées par le gouvernement burkinabè. Organisées en deux phases de quinze jours chacune, ces journées visent à éveiller la conscience patriotique, à susciter l’engagement citoyen et à promouvoir des valeurs telles que le civisme, la discipline, le courage, le respect, la solidarité et le patriotisme.

Après la lecture du message du Président du Faso, le haut-commissaire a invité les forces vives de la province à rester mobilisées pour les activités à venir.

Il s’est également adressé aux immergés, les félicitant pour leur engagement et les appelant à incarner ces valeurs.

« Vous êtes les pionniers de notre révolution », a-t-il déclaré.

M. Zoromé a insisté sur la nécessité, pour les jeunes, d’être des modèles dans leurs quartiers et dans leurs universités, rappelant que « s’il n’y a pas d’ordre et de discipline, on ne peut pas construire une nation ».

Le haut-commissaire a aussi exhorté les immergés à ouvrir la voie pour leurs cadets, qui prendront part aux prochaines éditions.

« Vous devez tracer les signaux. Le Président du Faso compte sur vous », a-t-il affirmé.

Il a exprimé son optimisme quant à l’avenir du pays, grâce à l’engagement de la jeunesse.

Agence d’Information du Burkina (AIB)

AK/ata