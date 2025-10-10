YATENGA – EDUCATION-JEPPC

Yatenga : le haut-commissaire donne le ton à la DPESFPT

Ouahigouya, 9 oct. 2025 (AIB)- Le haut-commissaire du Yatenga, Tasséré Nacoulma, a présidé ce jeudi 9 octobre 2025, la cérémonie solennelle marquant la deuxième édition des JEPPC au sein de la Direction provinciale de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle (DPESFPT) en présence des autorités administratives et du personnel des différents lycées et collèges de la province, a constaté l’AIB.

A l’unisson, les participants ont chanté l’hymne de la victoire avec fierté. S’en est suivi la lecture du message du Président du Faso, Ibrahim Traoré, par le haut-commissaire de la province du Yatenga. Le de l’Etat a exhorté l’ensemble des Burkinabè à observer des valeurs communes telles que l’ordre, la discipline, l’exemplarité, la protection du bien public et la lutte contre la corruption, entre autres.

« Celui qui rackette le peuple ou détourne les maigres ressources de l’Etat n’est pas un révolutionnaire : il est l’ennemi de la patrie », précise le message du Président du Faso.

L’autorité provinciale a invité les différentes composantes du monde éducatif présentes, à manifester les vertus énumérées par le Président du Faso au quotidien, surtout vis-à-vis des lycéens et collégiens qui sont les fers de lances du développement de notre pays. « Tous vos faits et gestes doivent servir de bons modèles pour la jeune génération qui passe plus de temps avec vous durant l’année scolaire », a-t-il indiqué.

Le directeur provincial de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Yatenga, Bésaré Ouédraogo se dit convaincu que le message du Président du Faso sera mis en application par son personnel qui a toujours œuvré pour la transmission des valeurs de patriotisme, d’intégrité, du respect du bien public et des lois de la république.

« Grâce à votre engagement exemplaire, notre province a engrangé des résultats très appréciables au cours de l’année scolaire écoulée. Je vous exhorte donc à persévérer dans la même dynamique, en gardant à l’esprit le message du Président du Faso », a-t-il souhaité.

A l’image du professeur d’Allemand au lycée Yadéga de Ouahigouya Zakaria Ouédraogo, c’est un personnel enseignant dévoué et motivé, qui s’engage d’être un vecteur de vulgarisation des valeurs prônées par les plus hautes autorités du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina

