BURKINA-YATENGA-TABAGISME-SENSIBILISATION

Yatenga : Des acteurs sensibilisés sur le tabagisme et ses conséquences

Ouahigouya, 4 sept. 2025 (AIB) – La Direction de la Santé communautaire, à travers son programme de lutte antitabac, a organisé jeudi à Ouahigouya une session de formation et de sensibilisation sur le tabagisme ainsi que sur le cadre juridique relatif à la protection contre l’exposition à la fumée du tabac au Burkina Faso au profit des tenanciers de lieux publics, des hommes de médias, des responsables de compagnies de transport en commun et des représentants des forces publique.

Au cours de la rencontre les participants ont été informés sur les conséquences du tabagisme passif et ont pris connaissance des textes (loi, décret, arrêté) de protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans au Burkina Faso.

Les participants ont également pris connaissance des lieux publics où il est formellement interdit de fumer la cigarette ou de consommer la Chicha au Burkina Faso. Il s’agit notamment des bureaux administratifs, des établissements d’enseignement, des salles de réunion, des formations sanitaires, des transports en commun, des espaces récréatifs.

Les sanctions prévues par loi (amendes) en cas de non-respect de l’interdiction de fumer dans ces lieux publics ont été divulguées aux participants.

À travers son programme antitabac, le ministère de la Santé entend contribuer à la protection durable de la santé des non-fumeurs comme des fumeurs, à la prévention de l’initiation des jeunes à la consommation du tabac et à la préservation d’un environnement sain, propice au bien-être des populations.

Agence d’Information du Burkina

