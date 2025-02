Vaccination contre la fièvre typhoïde : un taux de couverture de 106 % dans la région du Centre-Est

Tenkodogo, 13 février 2025 (AIB) – La direction régionale de la santé du Centre-Est a organisé, jeudi, une rencontre-bilan de la campagne nationale de vaccination contre la fièvre typhoïde, qui s’est déroulée du 23 au 29 janvier 2025 dans la région.

Pour une cible estimée à 814 353 enfants âgés de 9 mois à 14 ans, répartis dans les sept districts sanitaires de la région, 842 427 enfants ont été vaccinés par les équipes déployées sur les différents sites de vaccination, soit un taux de couverture de 106 %.

Selon le directeur régional de la santé du Centre-Est, Dr Issa Guiré, cette campagne a été un succès grâce à une planification rigoureuse et une communication anticipée.

« Grâce à la mobilisation des autorités administratives, des partenaires techniques et financiers, des associations et des médias, la population a été suffisamment sensibilisée et la campagne s’est bien déroulée. »

Il s’est dit satisfait des résultats obtenus et a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs impliqués dans la réussite de cette initiative sanitaire.

« Nous avons réalisé un taux de couverture régionale de 106 %. Nous n’avons rencontré ni difficulté ni résistance. Merci aux parents qui ont compris que le souci premier des agents de santé est la santé et le bien-être de la population. »

Dr Guiré a félicité l’ensemble des acteurs ayant contribué au bon déroulement de la campagne, soulignant que ce défi a été relevé avec brio par toute la région.

Agence d’information du Burkina

SM/ata