USFA # AS BGOHLOE-SU : « il faut rentrer en phase de poule » selon le coach des militaires

Ouagadougou, 18 sept. 2025 (AIB)-L’entraineur de l’Union sportive des forces armées (USFA) Amadou Sampo a déclaré jeudi à Ouagadougou, en conférence de presse d’avant-match de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) contre l’AS Bgohloe-su du Togo, que son équipe vise la phase de poule de la compétition.

« Les dirigeants ont soif. Ils ont mis les moyens pour ça. L’objectif c’est d’aller plus loin. Il faut rentrer en phase de poule », a déclaré l’entraineur de l’USFA Amadou Sampo en conférence de presse d’avant-match de la coupe CAF contre l’AS Bgohloe-su du Togo.

Tirant les enseignements de son match perdu (0-1) de la super Coupe AJSB contre Rahimo FC le 14 septembre dernier à Bobo-Dioulasso, coach Sampo a fait savoir que « ce que nous devons améliorer, c’est au niveau de la concrétisation de nos occasions de but. L’important c’est de marquer des buts ».

« Ça sera un regret si nous ne nous qualifions pas parce que les dirigeants ont mis les moyens en organisant un tournoi international à Ouagadougou et en nous mettant à l’internant », a surtout insisté le technicien de l’USFA.

Il a indiqué qu’avec la présence deux équipes togolaises lors du tournoi international à Ouagadougou, il connait désormais « l’état culturel de l’équipe togolaise ». Il a tout de même mentionné que son adversaire est une équipe qui produit du jeu car elle voudra profiter de ces matchs de la campagne africaine pour placer des joueurs dans des grands clubs.

Quelques cadres de l’équipe militaire comme le défenseur central Patrick Malo et Yves Koutiama ont manqué à l’équipe lors de sa préparation parce qu’ils ont participé au CHAN avec les Etalons A’ le mois dernier. Mais ces joueurs ont repris du rythme et ça sera un avantage pour le club « Rouge et bleu » de Ouagadougou.

Pour le capitaine Patrick Malo qui avait accompagné son coach pour cette conférence de presse, « l’état d’esprit est bien. Il y a certes, la pression mais nous travaillons à rendre cette pression positive ».

Cela fait plus d’une décennie que l’USFA ne s’était qualifiée pour jouer une compétition africaine et ce retour reste une motivation supplémentaire pour aller plus loin dans cette campagne. L’AS Bgohloe-su du Togo qui n’a pas pu se présenter en conférence de presse, joue sa première compétition africaine.

Le match USFA # AS Bgohloe-su se joue demain 19 septembre au stade du 4 Août de Ouagadougou à partir de 16 TU et l’entraineur Sampo demande au public burkinabè de sortir massivement pousser son équipe jusqu’à la victoire.

