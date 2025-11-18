Russie-Medias-Fondement

Une éminente professeure explique les 3 piliers du système médiatique russe

Moscou, 17 nov. 2025 (AIB) – La doyenne de la faculté de journalisme de l’Université d’État de Moscou, Yelena Vartanova, a expliqué lundi, que le système médiatique russe repose sur l’État, la société et la technologie.

Le système médiatique russe comprend plus de 150 000 titres tous genres confondus mais avec seulement un tiers fonctionnant normalement, a campé Yelena Vartanova, devant une vingtaine de journalistes africains présents en Russie sur invitation de l’agence TASS.

L’une des particularités de ces médias est qu’ils entretiennent des liens étroits avec l’Etat russe et la propriété publique, a ajouté la doyenne de la faculté de journalisme de l’université d’Etat de Moscou.

Selon l’experte en philologie, l’Etat reste le principal partenaire financier des médias à travers les subventions et les commandes de publicités.

Les médias russes se doivent également de faire la promotion des langues (plus de 150 dont 50 ne possèdent pas d’écriture), de la culture et des arts, indique Yelėna Vartanova.

Les hommes et femmes de médias doivent respecter le caractère sacré des religions, promouvoir les valeurs et les liens familiaux, en un mot épouser l’idéal de la société russe dans toute sa diversité, a dit la doyenne.

Enfin les médias se distinguent par le leadership technologique qui veut qu’ils adoptent les outils du temps pour ne pas être à la traine.

Yelena Vartanova a encore expliqué que les médias sont encadrés par plusieurs lois.

Elle a notamment cité la loi de 1991 qui abolit la censure mais rend la rédaction responsable du contenu de son média, la loi de 2018 qui interdit à un étranger de détenir plus de 50% des parts d’un média.

La loi de 2022 interdit la publication de fausses nouvelles sur les Forces armées, le drapeau national, les institutions et les dirigeants.

Une autre loi qualifie «d’agents étrangers», les journalistes qui reçoivent des financements d’autres pays.

Selon l’enseignante-chercheure, la société russe, dans une sorte de contrat social, a adhéré à cette ligne éditoriale et rejette les informations tendancieuses.

Yeléna Vartanova a indiqué que des jounalistes opposés à ce modèle, ont opté pour l’exil.

L’université d’Etat russe, située au cœur de Moscou, a été créée il y a plus de 270 ans mais la faculté de journalisme n’a que 75 ans, précise Yeléna Vartanova.

Le programme de presse Tass-Afrique se déroule du 16 au 24 novembre 2025 à Moscou,Kazan et Saint-Pétersbourg avec au programme des colloques, des visites de sites culturels, touristiques ou universitaires.

Agence d’information du Burkina

ATA/bbp