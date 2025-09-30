UACO 2025 : arrivée de la Ministre togolaise de la Communication à Ouagadougou

Madame KOUIGAN Yawa AHOFA, Ministre de la Communication et des Médias de la République du Togo, est arrivée dans l’après-midi du mardi 30 septembre 2025 à Ouagadougou. Elle a été accueillie par son homologue burkinabè, le Ministre Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO.

La Ministre togolaise prend part aux travaux de la 14ᵉ édition des Universités Africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO), prévue du 1ᵉʳ au 3 octobre 2025 à l’Université Joseph KI-ZERBO. L’événement se déroule autour du thème : « Influence du contexte géopolitique sur la communication et le développement en Afrique ».

La cérémonie officielle d’ouverture se tiendra le mercredi 1ᵉʳ octobre à 15h.

DCRP-MCCAT