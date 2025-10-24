Tuy : Les FDS sollicitent la collaboration des communautés pour renforcer la sécurité dans la province

Houndé, 23 oct. 2025 (AIB) – Les responsables de la sécurité du Tuy ont tenu, jeudi à Houndé, une rencontre avec les leaders communautaires de la province. Présidée par le haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda, cette rencontre avait pour objectif d’échanger sur la recrudescence des braquages, des cambriolages et des accidents de la circulation, en vue de solliciter l’accompagnement des communautés pour une meilleure protection des biens et des personnes.

Le directeur provincial de la Police nationale du Tuy (DPPN/Tuy), Norbert Bayala, a dressé le bilan sécuritaire depuis le 1er janvier 2025.

Selon ses propos, la province du Tuy a enregistré 10 cas d’attaques à main armée (dont 7 à Houndé et 3 à Founzan), 51 cas de cambriolages à Houndé, et 129 accidents de la route ayant causé 17 décès et 154 blessés, dont plusieurs cas graves.

Le DPPN/Tuy a invité les leaders d’opinion composés des autorités communales, des responsables coutumiers et religieux, des représentants des femmes et des jeunes, des opérateurs économiques ainsi que des membres des comités de veille citoyenne à s’impliquer davantage dans la prévention et la lutte contre l’insécurité.

« Ce que nous attendons de vous, c’est la collaboration. Nous pouvons être efficaces ensemble si nous collaborons », a-t-il déclaré.

Pour réduire les cas de braquages et de cambriolages, M. Bayala a recommandé l’installation de caméras de surveillance et l’amélioration de l’éclairage public, notamment dans les lieux de commerce et les communes.

Concernant les accidents de la circulation, il a insisté sur la sensibilisation des jeunes à la limitation de vitesse et sur la nécessité d’éviter de confier des engins à des mineurs.

Le DPPN Bayala a également proposé la construction de routes parallèles à la RN1 afin de désengorger la circulation sur cette route très fréquentée.

À la suite de sa présentation, les participants ont échangé avec les responsables de la sécurité tout en formulant des propositions pour renforcer la sécurité des populations. Ils ont réaffirmé leur engagement à accompagner les FDS dans leurs missions.

Pour sa part, le haut-commissaire Issiaka Segda a félicité les FDS pour les efforts déployés sur le terrain et a remercié l’ensemble des participants à cette rencontre.

Il a dit compter sur chacun pour relayer les informations reçues au sein de leurs communautés et favoriser une meilleure collaboration pour la sécurité et la promotion des bons comportements sur la route.

Agence d’Information du Burkina

BEB/bak