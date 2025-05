Tuy : Les élèves sensibilisés à l’importance du patrimoine culturel dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix à Houndé

Houndé, 12 mai 2025 (AIB) – La délégation spéciale communale de Houndé, en collaboration avec la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire et celle en charge de la Culture du Tuy, a organisé, le lundi 12 mai 2025, une conférence éducative à l’intention des élèves du lycée provincial du Tuy.

La conférence avait pour objectif de sensibiliser les élèves à l’importance du patrimoine culturel dans la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Selon les initiateurs, cette activité a eu lieu en prélude à la célébration de la Journée des coutumes et traditions, prévue pour le 15 mai prochain.

Au lycée provincial du Tuy, elle a été animée par l’agent de la direction provinciale en charge de l’Action humanitaire du Tuy, Jean Marc Dah, accompagné du directeur provincial en charge de la Culture du Tuy, Ismaël Bationo.

Les conférenciers ont sensibilisé les élèves sur les actions de promotion de la cohésion sociale et de la paix. Parmi ces actions, ils ont évoqué le renforcement des valeurs endogènes telles que la parenté à plaisanterie, le dialogue interculturel et interreligieux, l’hospitalité, le respect des aînés, la solidarité, l’intégrité, etc.

Les conférenciers ont appelé les jeunes, fer de lance du pays, à s’approprier ces valeurs pour devenir de bons citoyens, au service d’une nation burkinabè pacifique et cohésive.

Les élèves ont activement participé aux échanges à travers des questions et des témoignages sur leurs expériences.

Pour rappel, cette rencontre fait partie d’une série de conférences prévues les 12 et 13 mai 2025 dans plusieurs établissements secondaires de la ville de Houndé. Sa mise en œuvre a été rendue possible grâce à l’appui financier du projet OKDB (Ouagadougou-Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso) du Tuy.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata