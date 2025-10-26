Tuy : La Fondation Endeavour lance la campagne « Je choisis mon avenir » pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire à Houndé

Houndé, 26 oct. 2025 (AIB)-La campagne « Je choisis mon avenir », initiée par la Fondation Endeavour et mise en œuvre par l’Association pour la promotion de la santé communautaire et du développement social intégré (AS.Co.SI) de Houndé, a été officiellement lancée le samedi 25 octobre 2025 dans la commune. La cérémonie, présidée par le haut-commissaire de la province du Tuy, Issiaka Segda, a mobilisé les autorités administratives, éducatives, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux élèves.

Le programme « Je choisis mon avenir » vise à lutter contre les grossesses en cours de scolarité dans la commune de Houndé.

Il traduit l’engagement de la Fondation Endeavour en faveur de l’éducation, de la santé et de la protection des jeunes filles.

D’un coût global de 14,5 millions FCFA, le projet prévoit, sur trois mois, de sensibiliser plus de 3 000 élèves aux dangers des grossesses en milieu scolaire dans 17 établissements. Ces écoles seront également dotées de clubs de santé scolaire.

Selon le représentant du directeur général de Houndé Gold Operation (HGO), Nassé Ouédraogo, par ailleurs directeur de la performance sociale, cette campagne s’inscrit dans la stratégie de développement durable d’Endeavour Mining.

À l’en croire, le projet constitue une réponse à l’une des principales causes du décrochage scolaire : les grossesses précoces.

« Nous sommes fiers d’être le partenaire financier de ce projet, car nous croyons au pouvoir de la prévention, de l’éducation et de la seconde chance », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le directeur provincial de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique du Tuy, Seydou Traoré, s’est réjoui de la mise en œuvre de ce projet dans sa province. Il a rappelé que des milliers de grossesses sont enregistrées chaque année en milieu scolaire au Burkina Faso.

« Pour ce qui concerne la province du Tuy, nous avons noté qu’environ 2,4 % des filles étaient enceintes ou déjà mères en 2025 », a-t-il indiqué.

M. Traoré a salué la volonté politique et institutionnelle qui se traduit à travers ce projet, tout en réaffirmant le soutien total et indéfectible de son département à sa réussite.

Le président de l’AS.Co.SI, Yacou Michaël Ido, a, pour sa part, pris l’engagement de mobiliser son équipe expérimentée, de garantir la transparence dans la gestion et d’atteindre les résultats escomptés.

Dans son discours de lancement, le haut-commissaire Issiaka Segda a salué une initiative porteuse d’espoir. Il a exprimé sa reconnaissance à tous les acteurs ayant contribué à l’aboutissement du projet, notamment à la Fondation Endeavour à travers sa filiale Houndé Gold Operation (HGO).

La cérémonie a également été marquée par un théâtre-forum et une prestation artistique sur les conséquences des grossesses précoces et des IST en milieu scolaire. M. Segda a lancé un appel à l’implication de toute la communauté pour la réussite de la campagne.

Pour rappel, la Fondation Endeavour est un instrument du groupe Endeavour Mining chargé de la mise en œuvre de ses engagements sociaux. Elle intervient dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accès à l’eau et à l’électricité, ainsi que dans le développement socio-économique des communautés hôtes.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata