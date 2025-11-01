Tuy/ Excellence à l’école primaire : La province récompense ses meilleurs élèves et enseignants

Houndé, 1er nov. 2025 (AIB) – La direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Tuy a récompensé, le vendredi 31 octobre 2025, ses élèves et enseignants les plus méritants de l’année scolaire 2024-2025, à l’occasion de la journée de l’excellence provinciale.

Au total, 22 élèves et 7 enseignants du primaire, une apprenante en alphabétisation, une animatrice du non formel et une circonscription d’éducation de base ont vu leurs efforts récompensés.

L’élève N’Tèmoutin Nathalie Nelly Vogna, de l’école Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, a été désignée super candidate au CEP 2025 avec une moyenne de 9,44/10. Elle a reçu un vélo et un kit scolaire.

Le prix du super enseignant est revenu à Siaka Coulibaly de l’école de Founzan B, qui a présenté 84 candidats au CEP avec un taux de réussite de 100 %. Il est reparti avec une moto, une tablette, une attestation et bénéficiera d’un voyage touristique.

Au nom des lauréats, l’élève N’Tèmoutin Nathalie Nelly a exprimé sa gratitude à toutes les personnes ayant contribué à leur succès. « Nous promettons à la population de la province du Tuy que nous allons être des citoyens exemplaires », a-t-elle déclaré, tout en rassurant de continuer la marche vers le succès avec la même énergie.

Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Tuy, Ladji Ouattara, s’est réjoui d’avoir tenu le pari de pérenniser la tradition de l’excellence à travers cette édition 2025.

Il a souligné que « l’excellence est avant tout notre engagement à faire des réformes éducatives un succès palpable ». Selon M. Ouattara, la province du Tuy a enregistré un taux de succès de 93,43 % au CEP 2025 et 86,99 % à l’évaluation certificative du non formel ce qui la classe ainsi première au niveau régional.

Il a indiqué que la reconnaissance des efforts des acteurs de l’éducation contribue à soutenir les réformes engagées par le ministère et à atteindre les résultats escomptés. D’où le choix du thème : «L’excellence scolaire dans un contexte de mise en œuvre des réformes éducatives : tremplin pour une école efficace et efficiente au service de la nation ». Le directeur provincial a remercié les autorités administratives et les partenaires techniques et financiers pour leur appui à la réussite de cette journée.

Parrain de l’édition, le chercheur à l’Institut de recherche en sciences de la santé (IRSS), Dr Hermann B. Lanou, a dit son honneur d’avoir été choisi pour accompagner cette initiative. Il a félicité les lauréats pour les résultats obtenus et les sacrifices consentis, tout en les invitant à persévérer dans la voie de l’excellence. « Soyez les porte-étendards de notre société, les éclaireurs qui tracent le chemin du progrès et de la réussite collective », a-t-il exhorté, avant de réaffirmer sa disponibilité à accompagner la promotion de l’excellence.

Présidant la cérémonie, le haut-commissaire du Tuy, Issiaka Segda, a félicité l’ensemble des acteurs et partenaires de l’éducation pour les bons résultats obtenus aux examens de 2025. Il a estimé que le thème de cette édition invite chaque acteur à une réflexion profonde en vue d’améliorer la qualité de l’éducation. « L’excellence ne peut être atteinte dans le désordre et l’indiscipline. La nation compte sur vous et je vous encourage à devenir les meilleurs de demain », a-t-il déclaré.

Le haut-commissaire a par ailleurs prodigué des conseils aux élèves en les exhortant à s’éloigner des distractions inutiles, de la paresse et des mauvaises compagnies.

La cérémonie a été marquée par la présence du directeur régional de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle du Guiriko, Soilliou Karantao. L’exécution de l’hymne de l’Alliance des États du Sahel (AES), de chants révolutionnaires, des prestations de slam ainsi que des danses sur des rythmes bwa, offertes par les élèves, ont tenu le public en haleine et donné du rythme à la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

BEB/ata