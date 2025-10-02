Burkina-Bazèga-Éducation-Rentrée-Scolaire

Toécé/Éducation : La rentrée des classes est effective sur toute l’étendue de la commune

Toécé, 1er octobre 2025 (AIB) – La rentrée des classes a débuté ce jour 1er octobre 2025 dans les différentes structures éducatives de la commune de Toécé dans la province du Bazèga. Les différents acteurs se disent prêts pour une année scolaire réussie.

Du centre d’éveil et d’éducation préscolaire en passant par le lycée départemental et les écoles primaires »A » et »B » de Toécé, et de Masgo, les élèves ont repris le chemin des classes.

Les enseignants, encadreurs et parents d’élèves étaient chacun à la tâche pour assurer un début effectif pour une bonne année scolaire 2025-2026.

Conscients et engagés, les acteurs de l’éducation dans la commune chacun dans son rôle, se disent prêts à mettre du sien pour l’atteinte des résultats escomptés.

Pour apporter son soutien aux différents acteurs, monsieur Claude Ouédraogo, directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) du Bazèga a effectué ce premier jour de rentrée pédagogique, une visite d’encouragement au personnel de la circonscription d’éducation de base de Toécé.

Il a ensuite poursuivi sa tournée de supervision dans certaines écoles de la localité.

La commune de Toécé compte 42 écoles primaires publiques, un centre d’éveil et d’éducation préscolaire (CEEP), 8 structures préscolaires communautaires (Bissongos) et onze (11) établissements secondaires.

Agence d’information du Burkina

CKS-dnk-ata