Titao : une femme meurt noyée dans un puits

Titao, 25 nov. 2025 (AIB) – Une femme a perdu la vie le lundi 24 novembre 2025 après s’être noyée dans un puits à Titao, où elle s’était rendue pour puiser de l’eau potable.

Le drame, qui a suscité une vive émotion au sein de la communauté, est survenu au quartier Watinoma. Alors qu’elle accomplissait sa corvée quotidienne d’eau, la victime aurait glissé avant de chuter dans le puits.

Alertés par les riverains, les secours se sont rapidement rendus sur les lieux, mais n’ont pas pu sauver la jeune femme. Son corps sans vie a été repêché.

Agence d’Information du Burkina

ASO-BS/ata