TENKODOGO : Une mission conjointe évalue l’impact des projets PBF sur la cohésion sociale et le développement local

Tenkodogo, 17 juillet 2025 (AIB)-Une mission composée de représentants de la Direction générale du développement territorial (DGDT), du Secrétariat technique du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina et des partenaires de mise en œuvre a séjourné à Tenkodogo du 16 au 17 juillet 2025 pour évaluer les résultats des projets en cours dans la région du Nakambé. Elle a rencontré des bénéficiaires, des autorités locales et des partenaires techniques afin de mesurer les effets des interventions sur le terrain.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi-évaluation des projets financés par le PBF, avec pour objectif principal d’apprécier les réalisations au regard des objectifs définis conjointement entre les autorités nationales et les partenaires de mise en œuvre. À Tenkodogo, la délégation a échangé avec les autorités régionales, dont le gouverneur, le colonel Abdou Karim Lamizana, et le directeur régional de l’Action humanitaire.

Les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires ont mis en lumière les effets concrets des projets sur les communautés locales. Adja Rakiatou Balboné, présidente de l’Association Koumalé de Oumzéogo, a salué l’impact des formations reçues en éducation financière, cohésion sociale, transformation agroalimentaire et entrepreneuriat. « Grâce à ces formations, nous avons pu mettre en place des groupes d’épargne, accéder à des crédits et développer des activités génératrices de revenus. Ces revenus nous permettent aujourd’hui de scolariser nos enfants et de subvenir à nos besoins essentiels », a-t-elle témoigné.

De son côté, Mme Ly née Bilgo Awa, présidente de l’Association des animateurs et journalistes des médias en langues du Nakambé, a souligné l’importance des formations sur l’utilisation responsable des réseaux sociaux, particulièrement en contexte de crise sécuritaire. Elle a plaidé pour un appui en équipements techniques.

Stéphane Kodjo Agnigbagno, directeur de Radio LPC Tenkodogo, a également relevé les bénéfices des formations sur la lutte contre le financement du terrorisme, le data journalisme et la vérification de l’information. « Nous produisons désormais une information plus fiable. Nous souhaitons maintenant approfondir nos compétences, notamment sur l’usage de l’intelligence artificielle dans le journalisme », a-t-il déclaré.

Le gouverneur, colonel Lamizana, a salué la pertinence des projets. « Ces initiatives renforcent la confiance entre l’État et les populations, soutiennent la résilience communautaire et accompagnent le développement local. Le gouvernement reste un partenaire engagé pour leur succès », a-t-il affirmé.

La mission poursuivra sa tournée dans la région du Nazinon afin de dresser un état des lieux global des réalisations, d’identifier les défis et de dégager des pistes d’amélioration. Les conclusions alimenteront les réflexions de la prochaine session du Comité technique de suivi des projets (PBF) pour renforcer leur impact sur la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

SM/ata