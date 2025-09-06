Tenkodogo : Une forte délégation ministérielle encourage les nouveaux bacheliers en immersion patriotique

Tenkodogo, 6 septembre 2025 (AIB)-Plusieurs membres du gouvernement, conduits par le ministre Mahamoudou Sana, ont visité samedi à Tenkodogo les nouveaux bacheliers en immersion patriotique à l’Institut national de formation des personnels de l’éducation (INFPE, ex-ENEP). Les officiels ont salué les acquis pédagogiques et exhorté les jeunes à cultiver le patriotisme, le civisme et la discipline, gages de la construction nationale.

La cérémonie a débuté par la montée des couleurs. Après une démonstration d’ordre serré, le gouverneur de la région du Nakambé, le colonel Aboudou Karim Lamizana, a souhaité la bienvenue aux autorités.

La délégation comprenait le ministre de la Sécurité, celui des Infrastructures, le ministre de la Transition digitale, le ministre des Mines et de l’Énergie, ainsi que le secrétaire général du gouvernement. Étaient également présents le directeur de cabinet de la présidence du Faso et le secrétaire général de la présidence.

Ces responsables se sont rendus à l’INFPE et au lycée Naaba Zoungrana pour constater de visu l’évolution de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers, un programme bientôt achevé, lancé pour inculquer aux jeunes des valeurs citoyennes et républicaines.

Au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du Premier ministre, le ministre Mahamoudou Sana a délivré un message d’encouragement et de fermeté. Il a d’abord invité l’assistance à rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), saluant leur abnégation et leur détermination. Une minute de silence a été observée en mémoire des soldats tombés.

Le ministre a rappelé que cette formation dépasse le cadre scolaire : « Elle visait aussi à vous inculquer des valeurs : patriotisme, civisme, discipline. Nous ne pourrons jamais construire ce pays sans ces vertus », a-t-il déclaré. Il a exhorté les jeunes à préserver ces acquis et à les transmettre à leurs cadets et à leurs communautés.

Faisant référence aux mutations géopolitiques, il a souligné que l’orientation politique du Burkina Faso est claire : rompre définitivement avec les chaînes de l’impérialisme. Il a appelé les bacheliers à se préparer à assumer un rôle de premier plan dans la poursuite de cette œuvre nationale.

Le ministre Sana s’est dit particulièrement satisfait que cette première cohorte soit composée exclusivement de jeunes filles. « En tant que futures mères, vous transmettrez ces valeurs dans vos foyers et impacterez plus fortement la société », a-t-il insisté.

La visite des membres du gouvernement à Tenkodogo s’est achevée sur des félicitations et des encouragements adressés aux bacheliers pour la suite de leur immersion. Pour le ministre Sana, le message des plus hautes autorités se résume en deux mots : « félicitations et encouragements », avec l’espoir que ces jeunes filles deviennent des piliers de la construction nationale.

Agence d’information du Burkina

SM/ata