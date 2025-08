Tenkodogo : Le Dima de Zoungrantenga remet un don à Faso Mêbo

Tenkodogo, 1er août 2025 (AIB)-Sa Majesté Naaba Guigmpolé, Roi de Tenkodogo, a remis vendredi un don composé de 5 tonnes de ciment, de gilets et de brouettes à la brigade Faso Mêbo.

La cérémonie de remise s’est déroulée dans la cour royale, en présence du président de la délégation spéciale de Tenkodogo, M. Sami Bérenger Poda, et du chargé de mission de la présidence auprès de la région du Nakambé, M. Adaman Kamboné.

Ce don s’inscrit dans le cadre de la participation des autorités traditionnelles à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, qui vise à améliorer le cadre de vie dans les communes du Burkina Faso.

En mettant ce matériel à la disposition de la brigade Faso Mêbo, basée à Tenkodogo, le Dima de Zoungrantenga entend contribuer à la réalisation des travaux d’embellissement en cours dans la ville.

L’intervention du roi répond à l’appel lancé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, exhortant tous les Burkinabè à soutenir les efforts de développement local. La brigade, composée de jeunes volontaires, est engagée sur plusieurs chantiers liés à l’assainissement et à l’amélioration de l’environnement urbain.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Poda, a salué le geste du Dima en ces termes :

« C’est avec beaucoup de gratitude et un nouvel élan d’assurance que nous accueillons cette initiative. Lorsqu’une autorité de cette envergure pose un tel geste, cela inspire confiance. C’est aussi un appel à toutes les personnes responsables dans notre commune : chacun peut, à son niveau, apporter sa contribution. »

« Ce matin, nous avons reçu 5 tonnes de ciment, des brouettes et des gilets pour appuyer les travaux en cours sur le terrain. Cela peut sembler modeste, mais c’est une aide précieuse. Les jeunes sont déjà mobilisés sur le chantier, et cette contribution viendra renforcer leur engagement et accélérer les travaux. »

« Nous exprimons notre reconnaissance à Sa Majesté. Ce don a un impact réel, non seulement sur le plan matériel, mais aussi moral. »

Dans son intervention, le Dima de Zoungrantenga a invité les Burkinabè à s’impliquer dans la dynamique enclenchée par l’initiative Faso Mêbo. Il a cité un adage local :

« Si le warba se danse dans une assiette, que chacun y mette son pied »,

appelant ainsi chaque citoyen à contribuer aux efforts de développement national.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata