Burkina – Est – Assainissement -Tapoa – Veille-Citoyenne – CMA

Tapoa : Le président de la délégation spéciale de Diapaga magnifie l’action de la Veille Citoyenne

Diapaga, 06 sept. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale représenté par son premier vice-président Soali Ouali a magnifié ce samedi 06 septembre 2025 l’engagement de la Veille citoyenne et l’association Tamba des femmes du secteur 05 de Diapaga qui sont allées en croisade contre les mauvaises herbes qui peuplaient le centre médical avec antenne chirurgicale de Diapaga (CMA).

En cette saison hivernale marquée par une végétation touffue où pilule les reptiles et moustiques, la coordination provinciale de la veille citoyenne conduite par son président, Arnaud Gnoula, en tandem avec les femmes de l’association Tamba du secteur 05 de Diapaga ont assainit le CMA de Diapaga dégageant les tas d’immondices et les mauvaises herbes pour améliorer le cadre de vie et la sécurité des usagers ainsi que du personnel exerçant dans cette structure.

Dès 8h, les participants munis de coupe-coupe, pelles, brouettes et machettes ont dans une ambiance bon enfant pris d’assaut le CMA. Le premier vice-président accompagné du médecin chef du CMA du centre médical Abdoul Aziz Badini, s’est rendu sur les lieux pour encourager les acteurs.

« Cette action est la preuve de votre engagement citoyen face aux défis du moment et la mobilisation de ce jour est le signe de la synergie d’action entre les fils et les filles de la Tapoa. Je vous félicite et vous encourage à persévérer car cette action va aider à préserver la quiétude des populations et du personnel soignant » a-t-il déclaré. Il les a invités ensuite à multiplier ses genres d’initiatives.

Agence d’Information du Burkina

Lkb/wis