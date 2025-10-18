Burkina/Banwa -Conférence-Pédagogique-Annuelle

Tansila : Les enseignants de la CEB de Tansila sont en séance de formation sur les réformes éducatives.

Tansila, 17 octobre 2025 (AIB) – Le personnel enseignant de la Circonscription d’éducation de Base (CEB) de Tansila tient sa conférence pédagogique annuelle depuis le 15 octobre 2025 dans le site de l’école de Douma.

Cette conférence qui a une durée de quatre jours a pour thème : « Mise en œuvre des réformes éducatives et appropriation des situations d’intégration ».

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Chef de la Circonscription d’éducation de Base de Tansila, Sidwaya Abraham Sawadogo, représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Tansila. Il a félicité les enseignants pour le brillant taux de succès aux examens scolaires passés et les a invités à persévérer dans le même sens pour des résultats probant à la session prochaine.

La conférence vise à outiller les enseignants sur les nouvelles réformes éducatives au Burkina Faso notamment, l’introduction de l’anglais à partir du CE1, les métiers, les TICS.

