Tannounyan/TGI Banfora : Le nouveau président exhorté à travailler à restaurer la confiance entre les citoyens et la justice

Banfora, lundi 14 octobre 2025 (AIB)- Le Tribunal de grand instance (TGI) de Banfora a tenu lundi une audience solennelle marquant l’installation officielle de son nouveau Président, Sié Elvis Ouattara, magistrat de 2e grade, 3ème échelon. Nommé en juillet dernier par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), il cumule désormais les fonctions de président du Tribunal de grande instance et du Tribunal administratif de Banfora.

Titulaire d’une maitrise en droit obtenue en 2010, M. Ouattara remplace Sidaty Yoda, relevé de ses fonctions à la suite de son incarcération à la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou pour stellionat et blanchiment de capitaux. Une situation qui, selon le Procureur du Faso près le TGI de Banfora, Olo Idriss Palé, a fortement ébranlé la crédibilité de la juridiction et suscité de vives critiques de la part des justiciables.

Cette crise de confiance était telle que certains justiciables se demandaient si les ordonnances émanant du TGI de Banfora étaient dignes de foi, a-t-il rappelé. M. Palé a exhorté le nouveau Président à rompre avec les pratiques contraires à la déontologie, et à œuvrer pour restaurer la confiance entre les citoyens et la justice.

Sié Elvis Ouattara à exprimer sa gratitude au Conseil supérieur de la magistrature pour la confiance placée en sa personne. Il s’est engagé à appliquer le droit dans toute son impartialité et à travailler avec loyauté, rigueur et intégrité pour mériter la confiance des autorités et des populations. Il a, par ailleurs, appelé à la collaboration des autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires et les populations pour redorer l’image du TGI de Banfora.

Le Président du Conseil supérieur de la magistrature a, quant à lui, présenté ses excuses aux populations et aux corps constitués de la région pour la mauvaise image laissée par l’ancien président. Il a assuré que la juridiction retrouvera toute sa dignité grâce au leadership du nouveau Président, tout en invitant les populations à renouveler leur confiance envers la justice.

Le Secrétaire général de la région des Tannounyan, Toussaint Meda, représentant le Gouverneur, a salué la nomination de M. Ouattara et félicité le CSM pour ce choix. Ce moment était vivement attendu par les populations de la région des Tannounyan, a-t-il confié, invitant les habitants à accompagner le nouveau Président dans l’accomplissement de sa mission.

Avec cette installation, c’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour le Tribunal de grande instance de Banfora, sous le sceau de la confiance retrouvée, de la probité et de la justice au service des citoyens.

