Burkina-Tannounyan-Niangoloko-Conférence-Pédagogique

Tannounyan : Ouverture de la conférence pédagogique des enseignants de Niangolioko

Niangoloko, 15 oct. 2025 (AIB)- La cérémonie d’ouverture de la conférence pédagogique des enseignants de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Niangoloko s’est tenue mercredi dans la salle polyvalente de ladite localité. L’évènement a été présidé par le Préfet, Président de la délégation spéciale (PDS) de Niangoloko, Ousseni Ouédraogo.

Placée sous le thème « Mise en œuvre des reformes éducatives et appropriation des situations d’intégration » avec pour sous-thème : « Présentation du cadre d’orientation de la formation continue et l’encadrement pédagogique », cette conférence entend renforcer les capacités des enseignants et consolider leurs acquis.

Dans son allocution, le PDS a invité l’assistance à avoir une pensée pieuse pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que pour le personnel éducatif œuvrant dans les zones à fort défi sécuritaire. Il a salué leur engagement et leur sacrifice pour la survie, la dignité et la prospérité du Burkina Faso.

M. Ouédraogo a également salué la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, à travers l’initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ), qui vise à faire du jeune burkinabè un citoyen responsable, productif et créatif.

Pour sa part, le Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Niangoloko, Hamidou Traoré, a exhorté les enseignants à s’investir davantage dans la mise en œuvre des réformes éducatives afin d’améliorer la qualité de l’enseignement.

Après la cérémonie d’ouverture, les participants ont entamé les travaux de groupes dans des salles de classes. Du 15 au 18 octobre 2025, les activités se poursuivront avec des leçons pratiques et des débats autour des thématiques pédagogiques majeures.

Un rendez-vous annuel d’échanges et renforcement des compétences, qui témoigne de l’engagement du corps enseignant de Niangoloko à offrir une éducation de qualité aux enfants du Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

BBH/yos