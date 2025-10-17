Burkina-Tannounyan-Semaine-Régionale-Culture

Tannounyan : Les lauréats de la Semaine régionale de la culture 2025 la région connus

Banfora, 13 octobre 2025, (AIB) – La Semaine régionale de la culture (SRC) 2025 de la région des Tannounyan s’est tenue du 11 au 12 octobre 2025 à Banfora. Durant deux jours, artistes, troupes et sportifs traditionnels ont rivalisé de talent dans les différentes disciplines retenues, notamment les arts du spectacle, les arts culinaires et la lutte traditionnelle.

La première journée, consacrée aux prestations artistiques a vu défiler 32 artistes et groupes confondus, dont 5 absents et 3 disqualifiés. Le jury des arts culinaires a, quant à lui, évalué 4 candidats autours du savoir-faire gastronomique local. Dans la catégorie des sports traditionnels, seule la lutte a été retenue, avec la participation de plusieurs compétiteurs hommes et dames. Sur 20 lutteurs inscrits, 12 se sont qualifiés dans 4 catégories confondues.

La SRC s’est achevée le 12 octobre par la proclamation officielle des résultats. Les meilleures prestations dans les disciplines des arts culinaires et des sports traditionnels ont été sélectionnées pour représenter la région des Tannounyan à la phase finale de la Semaine nationale de la culture (SNC) 2026 à Bobo-Dioulasso.

Le Gouverneur de la région des Tannounyan, Florent Badabouè Bazié, patron de la SRC, a salué la vitalité culturelle des Tannounyan et souligné que cette semaine est une occasion de célébrer la richesse et la diversité du patrimoine culturel de la région, mais aussi d’honorer la créativité foisonnante qui l’anime. Il a également invité les organisateurs à poursuivre la sensibilisation des jeunes générations sur l’importance de la culture et la défense de l’identité nationale.

Confiant quant au potentiel des artistes locaux, M Bazié a exhorté les qualifiés à donner le meilleur d’eux-mêmes afin de faire rayonner la région à la prochaine SNC 2026.

A l’ouverture de la SRC, le Secrétaire général de la SNC, Lanssa Moïse Kohoun, représentant la Directrice générale, a salué le dynamisme culturel de la régiion. La région des Tannounyan regorge de talents, d’artistes talentueux et de renom, a-t-il affirmé. Pour lui, les SRC constituent des cadres de rencontre, de brassage, de créativité et de révélation d’expression artistiques au niveau régional.

M. Kohoun, a également annoncé plusieurs innovations pour la 22ème édition de la SNC. Parmi celles-ci, le lancement précoce des phases de qualification, désormais effectif dès le mois de septembre au lieu d’octobre, ainsi que l’augmentation du nombre de disciplines en compétition pour la diaspora burkinabè, qui passe de 3 à 5.

Autre nouveauté, l’introduction d’un système de repêchage dans les disciplines du ballet et de la création chorégraphique : les troupes classées deuxièmes, mais ayant obtenu une moyenne d’au moins 14/20, pourront désormais participer à la phase finale. S’y ajoutent l’harmonisation des temps de préparation en arts culinaires et la participation inédite de la diaspora burkinabè vivant au Niger.

La SRC 2025 des Tannounyan aura ainsi tenu toutes ses promesses, confirmant la vitalité du patrimoine culturel local et ouvrant la voie à une SNC 2026 pleine d’innovations et d’espérances.

Agence d’information du Burkina

JPY-dnk-ata