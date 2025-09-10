Tannounya : Clôture de l’immersion patriotique obligatoire des nouveaux bacheliers.

Banfora, 9 sept 2025, (AIB)- La cérémonie officielle de clôture de l’immersion patriotique obligatoire s’est tenue mardi, à Banfora, dans la région des Tannounyan. Initiée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, cette formation a réuni pendant un mois les nouveaux bacheliers autour des valeurs cardinales de la nation : unité, patriotisme, solidarité, respect du bien commun et engagement citoyen.

Débutée le 11 août dernier, l’immersion a permis aux participants d’acquérir des notions de discipline, de résilience, mais aussi de renforcer leur lien avec l’histoire et l’identité nationale.

Sur un effectif attendu de 2 624 bacheliers, 2 513 ont effectivement répondu à l’appel, dont 1 293 garçons et 1 220 filles, a expliqué Le directeur régional de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Alidou Karim KONE.

Pour encadrer ce groupe important, 421 personnes ont été mobilisées, parmi lesquelles des forces de défense et de sécurité (FDS), des encadreurs civils, des agents de santé et 37 cantinières.

Le Gouverneur de la région des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, a rendu un vibrant hommage à l’ensemble des encadreurs et aux FDS, dont la rigueur et l’expérience ont permis de transmettre aux jeunes l’esprit de discipline et de solidarité. Il a salué également l’apport des encadreurs civils, qui ont enrichi la formation par leur expertise en histoire, en éducation patriotique et en valeurs républicaines.

M. Bazié a tenu à remercier chaleureusement les donateurs, entreprises, associations et particuliers pour leurs contributions financières, matérielles et logistiques.

« Votre soutien démontre une fois de plus que le patriotisme se nourrit de la solidarité de tous, a-t-il indiqué.

Le premier responsable de la région a enfin exprimé sa reconnaissance au Président du Faso, initiateur de cette immersion patriotique obligatoire qu’il a qualifiée de véritable investissement dans la cohésion sociale nationale et dans l’avenir de la jeunesse.

Il a exhorté les nouveaux bacheliers à être des ambassadeurs du patriotisme dans leurs familles, universités et communautés : la nation compte sur vous pour perpétuer ces idéaux, a-t-il martelé.

La représentante des immergés, Traoré Eve, a témoigné de l’impact de cette formation sur les participants. « Durant quatre semaines , nous avons vécu une expérience qui a transformé nos cœurs, nos esprits, et notre vison de l’avenir. Aujourd’hui nous repartons unis, attachés aux valeurs qui font la force de notre cher pays », a-t-elle confié.

Agence d’information du Burkina

JPY/bbp