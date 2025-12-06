Sport: Le Président du Faso félicite »Caterpillar » pour sa nouvelle victoire

Ouagadougou, 6 déc. 2025 (AIB)-Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a félicité samedi l’athlète Zan Alfred Bady, dit « Caterpillar », pour son nouveau sacre au 9ᵉ championnat du monde de powerlifting en développé-couché, organisé à Moscou, en Russie.

Le chef de l’État a salué « une performance exceptionnelle » réalisée par le champion burkinabè, qui a soulevé une charge de 240 kg, remportant ainsi le titre mondial pour la deuxième année consécutive.

Selon le Président du Faso, l’athlète a « hissé haut le drapeau du Burkina Faso » et incarné la résilience et la détermination du peuple burkinabè à « construire un pays digne et fort ».