Sourou/Tribunal de grande instance de Tougan : Le nouveau président s’engage pour une justice équitable pour tous

Tougan, 8 oct. 2025 (AIB) – Le magistrat, Kabisiga Antoine Combary a promis le mercredi, lors de son installation, dans ses fonctions de président du Tribunal de grande instance (TGI) de Tougan, une justice équitable pour tous. La cérémonie solennelle d’installation a connu la présence du Haut-Commissaire du Sourou, Désiré Badolo accompagné de ses proches collaborateurs.

Le magistrat Kabisiga Antoine Combary a été installé le mercredi 8 octobre 2025, dans ses nouvelles fonctions de président du Tribunal de grande instance (TGI) de Tougan et également président du Tribunal administratif de ladite ville en présence des autorités judiciaires, administratives, militaires et paramilitaires et de nombreux invités.

Le nouveau président du TGI de Tougan Combary s’est engagé pour une justice équitable pour toutes les populations du Sourou et du Nayala.

La cérémonie a été marquée par la lecture du chef de greffe, Me Mahamadi Guira, des textes et décrets portant nomination du magistrat Kabisiga Antoine Combary, à la tête du TGI de Tougan. Il succède au magistrat Jean-Marie Ouédraogo.

Le procureur du Faso près le TGI de Tougan, Adama Coulibaly a salué les efforts du président sortant tout en réaffirmant la disponibilité du personnel à accompagner le président entrant dans sa mission.

« Il était ici quand ça allait. Il a eu la chance de partir au bon moment. Aujourd’hui, je peux dire que ça ne va toujours pas bien, mais il a accepté revenir servir les populations du Sourou et du Nayala au moment où certains ne veulent même pas y mettre pied pour une mission de quelques jours. C’est ça le patriotisme », s’est réjoui M. Coulibaly. ‎

Rappelons que le magistrat Kabisiga Antoine Combary a été nommé le jeudi 17 juillet 2025 en Conseil des ministres comme le nouveau président du TGI de Tougan

