BURKINA-SOUROU-DI-INSTALLATION-CCEB

Sourou : Le nouveau CCEB de Dî s’engage à faire de la circonscription un espace d’excellence

Tougan, 25 nov. 2025 (AIB) – Le nouveau chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Dî, l’inspecteur de l’éducation de base Mamadou Youba, s’est engagé, mardi lors de son installation, à faire de la circonscription un espace d’excellence.

Le nouveau CCEB de Dî, dans la province du Sourou, l’inspecteur Mamadou Youba, a été installé le mardi 25 novembre 2025 à Tougan dans ses fonctions par le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Dî, Abel Sinaré.

« Je prends service avec le vœu de faire de la circonscription de Dî un espace d’excellence, où chaque enseignant se sent soutenu, chaque élève encouragé et chaque parent engagé », a affirmé M. Youba.

La CCEB sortante, Mme Bassané/Badiel Ekouabié Brigitte, a indiqué qu’elle quitte la tête de la circonscription avec le sentiment du devoir accompli.

« Après neuf ans passés à la tête de la circonscription de Dî, je ne quitte pas aujourd’hui de simples collaborateurs mais plutôt une famille qui m’a adoptée », a-t-elle déclaré.

Elle a témoigné sa gratitude à sa hiérarchie, aux acteurs éducatifs et aux autorités pour le soutien dont elle a bénéficié au cours de son mandat.

Le PDS de Dî, Abel Sinaré, a félicité Mme Bassané pour son engagement, son sens élevé du devoir et sa résilience. Il a également rassuré son successeur de sa disponibilité à l’accompagner dans l’exercice de sa mission en vue de l’atteinte des objectifs fixés.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA