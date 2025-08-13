BURKINA-SOUROU-MONTÉE-MENSUELLE-COULEURS

Sourou: Le Haut-commissaire salue la résilience des travailleurs de la province

Tougan, 12 août. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Sourou, Désiré Badolo a salué mardi, lors de la montée mensuelle des couleurs, la résilience des travailleurs de son ressort territorial malgré les défis sécuritaires.

La traditionnelle montée des couleurs a été respectée le mardi 12 août 2025 à Tougan, dans la province du Sourou, en présence des forces vives de la province. Pour ce mois, la montée a eu lieu au district sanitaire de la ville.

À l’issue de la montée solennelle des couleurs, le Haut-commissaire, Désiré Badolo s’est adressé aux forces vives de la province. M. Badolo a salué la résilience de la population du Sourou et félicité les travailleurs pour leurs sacrifices, en dépit des contraintes sécuritaires et humanitaires.

« Chères forces vives, au cours du mois écoulé, vous avez assuré vos missions respectives en dépit des contraintes de tous ordres. Je salue votre résilience et vous exhorte à la constance sinon à la persévérance », a déclaré M. Badolo.

Le premier responsable de la province a félicité l’ensemble des forces combattantes de la province pour le travail abattu pour la sécurisation des populations.

« Nos intrépides FDS et VDP engagés sur le théâtre des opérations dans les sous unités et détachements à l’intérieur de la province ont, en dépit des harcèlements quotidiens, défendu avec honneur et bravoure leurs positions respectives. Toute chose qui permet de rassurer les populations », a-t-il ajouté.

Le Haut-commissaire, Désiré Badolo a également salué la mobilisation des populations, le mois écoulé, lors des opérations de curage des caniveaux dans la ville de Tougan.

Agence d’Information du Burkina

SS/NO