BURKINA–SOUROU–VACCINATION–POLIOMYÉLITE–PLAIDOYER

Sourou : Le district sanitaire de Tougan veut immuniser plus de 58 000 enfants contre la poliomyélite

Tougan, 6 nov. 2025 (AIB)-Le médecin-chef du district sanitaire de Tougan, Jérôme Nikiéma, a rencontré, jeudi, l’ensemble des couches sociales de la province du Sourou, afin de plaider pour une adhésion massive à la campagne de vaccination couplée contre la poliomyélite et aux journées de supplémentation en vitamine A (JVA+), qui concerneront plus de 58 400 enfants âgés de 0 à 59 mois.

L’atelier de plaidoyer, tenu au sein du district sanitaire, a été présidé par le haut-commissaire de la province, Désiré Badolo. Il a réuni des leaders coutumiers et religieux, des directeurs provinciaux, des médias locaux, des blogueurs, des influenceurs, des agents de sécurité ainsi que d’autres représentants de la société civile.

Selon le médecin-chef du district, Jérôme Nikiéma, l’objectif de cette rencontre est de solliciter l’implication de toutes les couches sociales pour une adhésion totale du public cible.

« Nous avons au préalable procédé au dénombrement des enfants concernés. Ce plaidoyer vise à harmoniser les compréhensions et à solliciter votre accompagnement habituel dans la sensibilisation et la mobilisation de tous les acteurs pour une campagne réussie », a-t-il déclaré.

M. Nikiéma a précisé que cette campagne de vaccination couplée, une première du genre, prendra en compte la vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 59 mois, l’administration de la vitamine A pour ceux de 6 à 59 mois, ainsi que le dépistage de la malnutrition pour les enfants de 12 à 59 mois.

La campagne, entièrement gratuite, se déroulera du vendredi 7 au lundi 10 novembre 2025 dans la province du Sourou.

Abel Zalla, représentant de la communauté catholique et participant à l’atelier, a exprimé sa satisfaction à l’issue des échanges et promis d’être un relais d’information au sein de sa communauté.

« À l’issue de cette rencontre, nous allons faire des communications lors de nos réunions et surtout au culte de dimanche », a-t-il affirmé.

Le haut-commissaire du Sourou, Désiré Badolo, a invité les participants à relayer l’information juste à la population afin qu’elle prenne conscience des conséquences que la poliomyélite peut avoir sur le capital humain.

Il a également indiqué que des mécanismes résilients ont été mis en place pour couvrir toutes les localités de la province.

Rappelons que la campagne de vaccination contre la poliomyélite débutera le vendredi 7 novembre et prendra fin le lundi 10 novembre 2025 dans la province du Sourou.

Agence d’Information du Burkina