BURKINA-SOUROU-CONFERENCE-PERSONNEL-ADMINISTRATIF

Sourou: La DPESFPT renforce les capacités de son personnel d’administration et de gestion.

Tougan, 20 oct. 2025 (AIB)- La Direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Sourou a lancé, lundi, les journées pédagogiques à l’intention de son personnel d’administration et de gestion.

La direction provinciale de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique du Sourou a lancé le lundi 20 octobre 2025, les journées pédagogiques pour outiller son personnel d’administration et de gestion sur les concepts de base de la gestion des établissements, les textes de création des établissements polyvalents, les textes de l’introduction de l’initiation aux métiers, entre autres.

Il sera également question pour les acteurs d’appréhender les textes de la mise en place du conseil d’école, la promotion des pratiques pédagogiques citoyennes au service des valeurs républicaines.

Le directeur provincial en charge du domaine, Joseph Karambiri a indiqué que cette formation est un cadre d’enrichissement des expériences.

« Cette session de formation a été pensée comme un espace d’échange, de réflexion et de renforcement de vos compétences. Durant ces quatre jours, vous allez explorer ensemble des approches innovantes, revisiter vos pratiques, et vous enrichir mutuellement de vos expériences », a-t-il indiqué dans son discours d’ouverture.

M. Karambiri a encouragé les participants à poser des questions, à partager leurs idées et leurs expériences, et à s’inspirer mutuellement.

Agence d’information du Burkina