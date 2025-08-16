BURKINA-SOUROU-ASSOMPTION-CELEBRATION

Sourou/ Fête de l’Assomption: Les fidèles catholiques prient pour la paix

Tougan, 15 août. 2025 (AIB)-Les fidèles catholiques de la ville de Tougan, ont prié vendredi, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Assomption pour la paix et la sécurité dans la province du Sourou et au Burkina Faso.

Les fidèles catholiques de la ville de Tougan dans la province du Sourou ont commémoré le vendredi 15 août 2025, l’Assomption ou la montée de la Vierge Marie au ciel sous le signe du retour définitif de la paix et de la sécurité au Burkina.

La messe du jour a été célébrée par l’abbé, Stanislas Ballo, chancelier à l’évêché de Dédougou et originaire de la paroisse de Tougan. Il a indiqué que la commémoration de l’Assomption symbolise la grâce qui a été faite à la Sainte Vierge Marie.

« L’Assomption, c’est un grand mystère pour l’Église que nous célébrons. Il s’agit aujourd’hui de la grâce qui a été faite à la Sainte Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, de monter au ciel avec son corps et son âme auprès de son fils. C’est une grâce que son fils lui a accordée de ne pas connaître la corruption de son corps, mais d’être emportée après son décès auprès de lui dans le ciel », a indiqué l’abbé Ballo.

Il a également évoqué la mission, la gloire et l’honneur obtenus par la Vierge Marie suite à d’énormes efforts à la fois humains et spirituels dans son homélie.

« La souffrance du temps présent n’a aucune commune mesure avec la gloire de Dieu qui va se révéler en nous. Et donc, si nous voulons dire que nous sommes des fils et filles bien-aimés de la Sainte Vierge Marie, Notre Dame de l’Assomption, nous devons accepter les souffrances inhérentes à notre humanité. Nous ne devons pas les minimiser mais plutôt les combattre, les vivre uniquement avec les énergies de Dieu, la force de celui-ci, loin de tout mal, de toute violence et de toute méchanceté », a ajouté le prêtre célébrant de la messe.

Pour le fidèle catholique, Séraphin Ouédraogo, son vœu le plus cher, à travers cette commémoration est le retour de la paix au Burkina Faso.

« Le vœu le plus cher pour ma personne et pour toute la communauté catholique et au-delà de toute la province du Sourou, c’est un vœu de paix », a-t-il renchéri.

Et d’ajouter « Que par le mérite de la très Sainte Vierge Marie, le Seigneur puisse agréer nos supplications pour qu’advienne une paix véritable dans notre province afin que le vivre ensemble puisse une fois de plus être relancé pour le bonheur de toute la population et de toutes les communautés vivant dans cette province ».

Notons que la paroisse de Tougan a été érigée sous le patronage de Notre Dame de l’Assomption en 1927, date de sa création.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA