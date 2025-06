BURKINA-SOUROU-CEP-RESULTATS

Sourou/CEP 2025 : La province réalise un taux de succès de 96,14 %

Tougan, 17 juin 2025 (AIB)- La province du Sourou, dans la région de la Boucle du Mouhoun a enregistré le samedi 14 juin 2025, un taux de réussite de 96,14 %, à l’issue de la proclamation des résultats du Certificat d’études primaires (CEP), session de 2025.

Sur 1141 candidats présentés à l’examen du certificat d’études primaires (CEP) dans les 4 Circonscriptions d’éducation de base(CEB) que compte la province du Sourou, 1097 élèves ont obtenu leurs premiers diplômes scolaires. Ce qui donne un taux de succès de 96,14%.

La CEB de Lankoé et celle de Toéni qui ont abrité des jurys en cette session de 2025 après la fermeture de plusieurs années ont enregistré respectivement 91,42% et 100% avec 96 et 20 admis.

Pour le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Sourou, Aldjouma Soro, ce résultat est l’œuvre d’un engagement fort de tous les acteurs de l’éducation.

« Ce résultat que nous avons engrangé est dû à l’œuvre d’acteurs très engagés et déterminés à combattre l’ignorance », a-t-il soutenu.

Le représentant de la délégation spéciale de Tougan, le premier vice-président, Siaka Boro, a félicité le directeur provincial en charge de l’éduction primaire et toute son équipe pour le travail abattu et les forces de l’ordre pour les efforts consentis lors des examens scolaires.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA