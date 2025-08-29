BURKINA-SOUROU-CADRE-ECHANGES

Sourou/CCP : La situation des établissements d’enseignement primaire et la campagne agropastorale 2025-2026 au menu des échanges

Les membres du Cadre de concertation provincial (CCP) du Sourou ont tenu le jeudi 28 août 2025 à Tougan, leur deuxième session ordinaire de l’année 2025.

Présidée par le Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, cette deuxième session a été financée par le Projet d’Urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) et du Conseil danois pour les réfugiés (DRC).

Les échanges ont porté essentiellement sur la situation des établissements d’enseignement primaire de la province et la campagne agricole 2025-2026.

Une brève présentation de l’Organisation non gouvernementale (ONG), le Conseil danois pour les Réfugiés (DRC), ses interventions dans le Sourou et le projet DP/FLASH a été faite lors de la rencontre.

Au plan de l’enseignement primaire dans la province du Sourou, le Directeur provincial (DP) en charge en charge de l’Enseignement primaire, Aldjouma Soro a présenté l’état des lieux du fonctionnement des écoles en fin 2020, 2022 et 2025.

A l’en croire, les statistiques présentées par le premier responsable du domaine sur cette période, l’enseignement primaire de la province a été impacté par la crise sécuritaire et humanitaire depuis 2019.

« La province a fonctionné avec 103 écoles sur 245 en 2020, 43 écoles sur 248 en 2022 et 98 écoles sur 268 en 2025, avec 50 écoles délocalisées sur les 98 » a dit M. Soro dans son exposé.

Il a indiqué que malgré ces difficultés, son département reste résilient au regard des taux de succès au certificat d’études primaires qui ont évolué de 68,04% en 2021 à 73,54% en 2022, de 91,26% en 2023, de 94,01% en 2024 et 96,14% en 2025.

Aldjouma Soro a aussi précisé que son département a, en perspective, la réouverture de 13 structures pour le compte de l’année scolaire 2025-2026.

Au plan agropastoral, le premier responsable provincial du département en charge du secteur, Jacques Nadembèga a apprécié positivement ‎la physionomie de la campagne humide 2025-2026 et la pluviométrie à la date du 28 août 2025 dans la majeure partie de la province.

M. Nadembèga a indiqué que la production attendue de la province est estimée à 209 422 tonnes dont 180 002 tonnes de céréales. Il a aussi estimé la production animale à 6 286 tonnes de viande, 1 287 500 litres de lait et 852 586 œufs pour cette saison 2025-2026..

Le représentant du DRC, Issiaka Kaboré a expliqué, dans sa présentation, la mission et la vision de l’ONG, fait un rappel du contexte du projet DP/FLASH en montrant sa zone de couverture et sa durée.

Le Haut-commissaire, Désiré Badolo a félicité les membres pour la qualité des échanges les encourageant à s’impliquer davantage auprès des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) afin de reconquérir totalement la province du Sourou.

M. Badolo a aussi invité les propriétaires du bétail au respect strict des consignes sécuritaires édictées pour la protection des personnes et des biens.

Agence d’information du Burkina

